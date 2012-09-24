تلاش برای گسترش رابطه تجاری با کردستان عراق

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طوسی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با هیئت تجاری کردستان عراق و عبدالله حاجی سعید

مشاور رئیس جمهور عراق که در سالن جلسات اتاق البرز برگزار شد، اظهار داشت: تلاش ما این است هر چه زودتر این ارتباط تجاری با کردستان عراق برقرار شود.



وی ادامه داد: در این سال ها تغییراتی زیادی در استان البرز ایجاد شده و شهرستان کرج تبدیل به استان البرز شده و اتاق بازرگانی بر اساس الزامات قانونی در این استان تشکیل شده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز افزود: کردستان عراق جزو اولین همکاری ها برون مرزی و فعالیت ها و اقداماتی بود که با کردستان عراق ارتباط برقرار کردیم.



طوسی گفت: در سفر اخیر به سلیمانیه عراق با مسئولان کردستان از جمله عبدالله سعید و تجار کردستان ملاقات داشتیم و مذاکرات خوب و مفیدی انجام دادیم.

وی تصریح کرد: اعضای اتاق و هیئت تجاری عراق به استان البرز آماده اند و با بخشی از صنعت استان اَشنا شده اند تا مراودات و گسترش تجاری را با یکدیگر داشته باشیم.



رئیس اتاق بازرگانی استان البرز اظهار داشت: مذاکراتی با غرب کشور از جمله سنندج، همدان و ایلام نیز داشته ایم که مراوداتی با محوریت استان البرز برای گسترش تجارت داشته باشیم.

