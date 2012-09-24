نمایش ابزارهای نجومی و آثار هنرمند دفاع مقدس در موزه آستان قدس رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش دو اثرجدید هنرمند خراسانی مهدی فرخی، با موضوع دفاع مقدس برای اولین بار درگنجینه هنرهای تجسمی موزه آستان قدس رضوی درمعرض نمایش عموم قرار گرفته است.

مسئول گنجینه هنرهای تجسمی موزه سازمان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: این آثار توسط بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس به موزه آستان قدس رضوی اهدا شده است.

جمشید امیریان بیان کرد: این آثار با عنوان های "جایی توی آسمان" و "به خون کاشتیم" به سبک نگارگری مدرن و با تکنیک آکریلیک روی مقوای بدون اسید در ابعاد 120*80 سانتی متر به دست این هنرمند خراسانی به تصویر درآمده اند.

گنجینه هنرهای تجسمی موزه مرکزی آستان قدس رضوی، با 450 متر مربع زیربنا واقع در طبقه اول ساختمان موزه مرکزی آستان قدس رضوی، بیش از 1000 تابلوی هنری از هنرمندان داخلی و خارجی نظیر؛استاد کمال الملک نقاش دوره قاجار، استاد فرشچیان نگارگر معاصرو هنرمندان اروپایی چون؛ ویلیام جیمز و بی دبلیو لیدر در اختیار دارد.

نمایش مجموعه ابزارهای نجومی

همچنین به مناسبت دهه کرامت مجموعه ای از ابزارهای نجومی برای اولین بار در موزه مرکزی آستان قدس رضوی‌ در معرض نمایش عموم قرار گرفت.

مسئول گنجینه سلاح، ظروف و نجوم با بیان این مطلب که اکثر ابزار به نمایش درآمده برای اولین بار در معرض دید عموم قرار گرفته است، گفت: این مجموعه شامل تلسکوپ نصف النهاری با بیش از 100 سال قدمت و ساخت فرانسه است که از قابلیت های آن رصد بسیار دقیق ستارگان است.

وی با بیان اینکه اینگونه تلسکوپ ها معمولا در یک مکان، ثابت اند، بیان کرد: از ویژگی های این تلسکوپ قابل حمل بودن آن است.

هادی معافیان اظهار کرد: تلسکوپ دیگری با داشتن سمت و ارتفاع و قابلیت گشت و گذار در آسمان شب و رصد کسوف و خسوف به درمعرض نمایش عموم قرار گرفته است.

وی توضیح داد: این ساعت ساخت عبدالائمه، از منجمان مشهور دوره صفویه و از سازندگان بزرگ ساعت آفتابی و اسطرلاب است و از ویژگی های خاص این ساعت، دارا بودن احکام نجومی در کنار قبله نما است که موجب می‌شود قابلیت استفاده در تمام نقاط کره زمین را پیدا کند.

وی همچنین از دوربین دو چشمی کوچک، کره سماوی برنجی، اسطرلاب برنجی، سمت یاب دریایی، ساعت آفتابی حلقه ای، ساعت آفتابی جیبی و ساعت و تقویم آفتابی نام برد و گفت: دستگاه حکاکی بر فلز که در مواردی چون حکاکی خطوط اسطرلاب کاربرد داشته است نیز از دیگر موارد نادر این مجموعه دانست.

نمایشگاه کتاب با موضوع جنگ تحمیلی

همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاهی از کتابهای ارزشمند با موضوع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در کتابخانه آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی(ره) وابسته آستان قدس رضوی برپا شد.

مسئول کتابخانه آیت الله قزوینی گفت: دراین کتابخانه مجموعه ارزشمندی بالغ بر400عنوان کتاب و40 عنوان نرم افزار با موضوع دفاع مقدس وجود دارد.

رضا رشید پور بیان کرد: از مجموع کتابهای موجود با موضوع دفاع مقدس گنجینه ارزشمندی انتخاب ودر معرض نمایش عموم قرار گرفته است.