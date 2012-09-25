کاخهای سعودی خانه سالمندان است/ زلزله سیاسی با مرگ آخرین پادشاه

توطئه های حکام سعودی و همسویی آنها با غربی ها بر کسی پوشیده نیست. در حالی که جهان اسلام از فیلم موهن ضد اسلامی به خشم آمده است مقامات سعودی برای خوش رقصی در برابر اربابان خود با برگزاری تظاهرات علیه این فیلم موهن در عربستان مخالفت کردند؛ در حالی که داعیه خادمی حرمین شریفین را دارند.

سعودی ها که با دموکراسی بیگانه اند تظاهرات مردمی را در این کشور سرکوب می کنند. اما ادعا می کنند که به خاطر همدردی با ملت سوریه مراسم جشن روز ملی نمی گیرند.

در حالی که بنظر میرسد ترفندهای نظام سلطنتی پیر و فرسوده عربستان سعودی برای فرار از مشکلات داخلی است، مردم مناطق مختلف عربستان با برگزاری تظاهرات بدون توجه به آل سعود علیه فیلم موهن به پا خاستند.

اقدامات سعودی ها علیه سوریه و همسویی آنها با غرب علیه ایران در واقع نوعی دست و پا زدن از سوی آنها برای حفظ نظام پوسیده سعودی است. ترکیب داخلی خاندان آل سعود به گونه ای است که این خاندان را روز به روز بیشتر در معرض خطر قرار داده است. هئیت موسوم به بیعت عربستان که در سال 2005 از سوی ملک عبدالله تشکیل شد، با هدف رفع مشکلات جانشینی بود و انتخاب نایف بن عبدالعزیز نیز بر اساس نظر این هئیت ولیعهد شد.

اما پس از مرگ نایف، ملک عبدالله که با چالشهایی در هنگام انتخاب نایف از سوی برخی برادران و خانواده شاهی روبرو شده بود خیلی سریع و بدون رجوع به هیئت مذکور ولیعهد کنونی عربستان را انتخاب کرد.

ملک عبدالله تلاش زیادی را برای حل مشکلات جانشینی انجام داده است اما گویا این اقدامات نیز دیگر ثمری نخواهد داشت؛ به ویژه که اعضای خاندان در حال گسترش هستند و هزاران امیر و شاهزاده در عرصه ظهور پیدا کرده اند و اختلافات میان آنها زیاد است. در واقع آل سعود از نوعی هم گسیختگی رنج می برد و این موضوعی است که رسانه های مختلف درباره آن تفسیر و تحلیل ارائه داده اند.

پایگاه عربی پرس در این باره می نویسد: ملک الموت عزرائیل آماده می شود تا با قبض روح کردن ملک عبدالله عربستان را دچار بی ثباتی کند. همه شواهد از درگیری شدید داخلی پس از مرگ ملک عبدالله و آمادگی بندر بن سلطان برای سرنگونی عمویش سلمان حکایت دارد.

در واقع زلزله سیاسی در عربستان با مرگ آخرین پادشاه از فرزندان عبدالعزیز رخ می دهد و این نگرانی نزد دولت آمریکا و دیگر رژیمهای همپیمان آل سعود آشکار شده است.

این پایگاه می افزاید: روزنامه نگاران غربی نیز به موضوع داخلی عربستان علاقه نشان داده اند؛ به طوری که سایمون هندرسون روزنامه نگار انگلیسی نوشته است: در بیست و هفتم آگوست گذشته ملک عبدالله عربستان را ترک کرد و سلمان را مامور رسیدگی به امور داخلی عربستان کرد.

وی می نویسد: ملک عبدالله 88 ساله از مشکلات کمردرد رنج می برد و قوس کمر وی زیاد شده است.

در سوریه ریاض به مخالفان سوری کمک مالی و تسلیحاتی می کند و در بازار نفت نیز عربستان برای جبران کاهش صادرات نفت ایران تولید خود را افزایش داده است.

با وجود اینکه گفته می شود عربستان از آمریکا به دلیل حمایت نکردن از حسنی مبارک همپیمان قوی ریاض در قاهره ناخرسند بوده، اما عربستان در راستای اهداف آمریکا حرکت کرده است.

این روزنامه نگار غربی می نویسد: اداره امور از سوی سلمان بن عبدالعزیز خوشحال کننده نیست؛ زیرا برخی نگران سلامتی و تمرکز وی بر جزییات امور هستند.

عامل نگرانی دیگری که وجود دارد این است که ولیعهدی دیگری پس از سلمان در لیست آماده ندارند. به ویژه که دو ولیعهد قبلی یعنی سلطان و نایف بن عبدالعزیز در فاصله اندکی از دنیا رفتند.

از سوی دیگر مجله تایم آمریکا نیز در مطلبی با عنوان پایان نزدیک سعودی نوشته است: مرگ دومین ولیعهد در کمتر از هشت ماه ثبات شکننده عربستان را تهدید کرده است.

این مجله می نویسد: ملک عبدالله که از دو ولیعهد خود بیشتر عمر کرده است با چالشهای سختی دست و پنجه نرم می کند.

این مجله در ادامه آورده است: بیشتر وارثان تاج و تخت در عربستان عصا به دست حرکت می کنند، از لگن مصنوعی استفاده می کنند و ویلچر نشین هستند.

این مجله می نویسد: در واقع می توان کاخهای سعودی را خانه سالمندان به شمار آورد. از همین رو می توان انتظار داشت که در برهه آتی شاهد جنازه ها و جشنهای تاجگذاری باشیم.

در واقع هم اکنون پستهای کلیدی در بزرگترین کشور تولید کننده نفت در جهان میان نسلی که در بنیانگذاری عربستان نقش داشته اند چرخیده است و این افراد نقشی در آینده عربستان ندارند.

این مجله می افزاید: انتقال تاج از سر یک شاه به دیگری، اصلاحات و پیشرفت را با کندی روبرو کرده است و عربستان با تفکرات قرن گذشته حرکت می کند.

با توجه به اینکه نیمی از ساکنان عربستان زیر 18 سال هستند و همه رهبران آنها بالای هفتاد سال سن دارند بروز تنش حتمی است.

این مجله با اشاره به خیل عظیم شاهزادگان جوان سعودی می نویسد: شکی نیست که 22 هزار شاهزاده سعودی به دنبال منصب هستند و این به مفهوم جنگهای جانشینی است.

انتقال قدرت به شاهزادگان نسل بعدی و برخورداری برخی از امتیازات بیشتر و به حاشیه رفتن برخی دیگر اوضاع را بحرانی تر می کند.

این مجله می نویسد: ملک عبدالله به دنبال حفظ شرایط موجود و مقابله با بی ثباتی است؛ اما بهار عربی در صحرای سعودی شکوفه می زند.