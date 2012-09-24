کارگردانان و فیلم سازان کشور باید دین خود را به امام رضا(ع) ادا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال شورجه با اشاره به اینکه امام رضا(ع) تنها امام میهمان سرزمین ایران هستند، گفت: حقیقت این است که هر آنچه خیر و برکت که در کشور ما وجود دارد مدیون حضور ثامن الحجج(ع) است اما متاسفانه فیلمسازان سینما و تلویزیون ما نتوانستهاند به ساحت مقدس آن حضرت ادای دین کنند.
وی ادامه داد: امام هشتم(ع) دارای ابعاد وجودی مختلفی هستند اما کمتر در آثار تصویری ما به این ابعاد پرداخته شده و وجوه بسیاری از زندگی و سیره حضرترضا(ع) مورد غفلت واقع شده و با زبان تصویر که امروزه تاثیرگذارترین زبانهاست بیان نشده است.
مشاور سریال یوسف پیامبر افزود: در سالهای اخیر محدودیت های حضور فیلمسازان در حرم مطهر کاهش یافته است و مسئولان آستان قدس رضوی همکاریهای مناسبی با فیلمسازان دارند.
این فیلمساز مستند "رضای رضوان" ساخته مجید مجیدی و همچنین سه فیلم رسول صدر عاملی را از آثار فاخری دانست که تا کنون درباره امام هشتم و در بارگاه امامرضا(ع)ساخته شده است و افزود: در سالهای اخیر خوشبختانه آثار خوبی درباره حضرت ساخته شده و امید است این روند در آیند نیز ادامه یابد.
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