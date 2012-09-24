صندوق حمایت از حیات وحش تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی عصر دوشنبه در جریان بازدید از حوزه استحفاظی محیط زیست مهاباد اظهارداشت: در مناطق مختلف کشور گونه های باارزش زیادی در معرض خطر قرار دارند که ایجاد این صندوق گام مهمی در جهت کنترل این تهدیدات به شمار می رود.

وی در ادامه بر تقویت سازمان های مردم نهاد تاکید کرد و اظهارداشت: سازمان حفاظت محیط زیست از آمادگی کامل برای همکاری در جهت تشکیل این صندوق برخوردار است.

محمدی در این بازدید همچنین ضمن با اهمیت برشمردن زیستگاه های حیات وحش منطقه مهاباد خواستار ارتقای سطح حفاظتی زیستگاه های آن شد.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: در زیستگاه های شهرستان مهاباد گونه های در خطر انقراض و حمایت شده ای همچون میش مرغ، اردک سرسفید، اردک مرمری، پلیکان خاکستری، قو و سایر وحوش همچون کل و بز وحشی، خرس قهوه ای ، گراز وحشی و انواع خزندگان زیست می کنند.

گوزن های زرد ایرانی جزیره اشک با مشکل کمبود آب و علوفه مواجه شده اند

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز در این بازدید گفت: به دلیل خشکسالی و بحران زیست محیطی به وجود آمده در جزایر دریاچه ارومیه ، گوزن های زرد ایرانی جزیره اشک با مشکل کمبود آب و علوفه مواجه شده اند .

حمید رعنا قد ادامه داد: جنگل های سردشت به واسطه آب و هوای مطلوب، داشتن پوشش گیاهی و زیستی مناسب ، از شرایط بسیار خوبی برای زیست گوزن زرد ایرانی برخوردار است.

وی افزود: در همین راستا اخیرا با حضور مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناس بخش پستانداران این دفتر برای انتقال این گوزن ها به یک زیستگاه جدید از جنگل های ناحیه شهرستان سردشت در منطقه میرآباد بازدید های لازم بعمل آمده است.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی هدف از انتقال گوزن های زرد ایرانی به این منطقه را جلوگیری از انقراض و تکثیر طبیعی این گونه در خطر انقراض عنوان کرد.

گوزن زرد ایرانی برای نخستین بار در طی سالهای 56 تا 65 به تعداد 68 راس در جزیره اشک پارک ملی دریاچه ارومیه رهاسازی شدند .

در زمان حاضر جزیره اشک پارک ملی دریاچه ارومیه مهمترین زیستگاه حیوان منحصر به فرد گوزن زرد ایرانی است.

محمدی در ادامه از تالاب های بین المللی قوپی باباعلی، کانی برازان و زیستگاه پرنده میش مرغ در مناطق باجوند و آزاد دیدن و وضعیت حیات وحش این زیستگاه ها را مورد بررسی قرار داد.