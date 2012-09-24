سازمان ملل به نقض حقوق فلسطینی توسط صهیونیستها اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جدیدترین گزارش خود را در مورد نقض گسترده حقوق مردم بی دفاع فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی منتشر کرد.

بر اساس این گزارش صهیونیستها به دلیل نادیده گرفتن حقوق فلسطینی ها باید به نهادهای مدافغ حقوق بشر پاسخگو باشند.



"کیونگ-وا کانگ" کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به این مطلب تاکید کرد تل آویو باید به صورت جدی به رعایت حقوق فلسطینی ها ملزم شود.

در این گزارش که روز دوشنبه در ژنو منتشر شد همچنین پیشنهادهایی درباره گزارش جنگ غزه منتشر شده در سال 2009 موسوم به "گزارش گلدستون" مطرح شده است.

روز گذشته نیز 30 سازمان و نهاد غیردولتی بین المللی از کمیته چهارجانبه سازش خاورمیانه خواستند به اقدامات ضدانسانی رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی پایان دهد.

بر این اساس سازمانهای "عفو بین الملل"، "دیده بان حقوق بشر"، "اوکسفام" و شمار دیگری از سازمانهای بین المللی طی بیانیه ای تصمیم صهیونیستها را برای تخریب 13 روستای فلسطینی نشین در کرانه باختری، محکوم کردند.