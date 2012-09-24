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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۸

خاکزاد عنوان کرد:

ورزش گلف به عنوان یک واحد اختیاری وارد دانشگاه شد

ورزش گلف به عنوان یک واحد اختیاری وارد دانشگاه شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت گلف گیلان از ارائه واحد درسی ورزش گلف به صورت اختیاری به دانشجویان خبر داد.

به  گزارش خبرنگار مهر، محسن خاکزاد عصر دوشنبه در این نشست با مسئولان آموزشکده سماء واحد رشت، اظهارداشت: هیئت گلف استان با در اختیار نهادن امکانات و تجهیزات مورد نیاز، ارائه دورس و جزوات آموزشی و مربی، کار تدریس این رشته ورزشی برای دانشجویان را عهده دار شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به قابلیت های یادگیری در جوانان و دانشجویان و نیز با ارائه امکانات آموزشی ورزش گلف، بتوان در توسعه این ورزش در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزشی موفق عمل کرد.
 
رئیس هیئت گلف گیلان گفت: بازی گلف به دلایل بسیاری پرطرفدارترین بازی در دنیاست، مبتدیان نیز در هر گروه سنی که باشند به اندازه پیشکسوتان از این بازی لذت می برند.
 
وی افزود:  گلف ورزش مفرح و شادابی است که با حمایت و سرمایه گذاری بیشتر می توان بیش از گذشته آن را در میان اقشار مختلف و علاقه مندان به این رشته ورزشی توسعه و گسترش داد.
 
خاکزاد در ادامه با بیان اینکه رشته ورزشی گلف تنها متعلق به قشر خاصی از افراد است باید در اذهان تغییر یابد، اظهارداشت: در راستای همگانی کردن گلف باید امکاناتی فراهم تا جمعیت بیشتری به سوی این رشته جذاب و پر نشاط سوق داده شود.
کد مطلب 1704286

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