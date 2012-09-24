ورزش گلف به عنوان یک واحد اختیاری وارد دانشگاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خاکزاد عصر دوشنبه در این نشست با مسئولان آموزشکده سماء واحد رشت، اظهارداشت: هیئت گلف استان با در اختیار نهادن امکانات و تجهیزات مورد نیاز، ارائه دورس و جزوات آموزشی و مربی، کار تدریس این رشته ورزشی برای دانشجویان را عهده دار شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به قابلیت های یادگیری در جوانان و دانشجویان و نیز با ارائه امکانات آموزشی ورزش گلف، بتوان در توسعه این ورزش در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزشی موفق عمل کرد.

رئیس هیئت گلف گیلان گفت: بازی گلف به دلایل بسیاری پرطرفدارترین بازی در دنیاست، مبتدیان نیز در هر گروه سنی که باشند به اندازه پیشکسوتان از این بازی لذت می برند.

وی افزود: گلف ورزش مفرح و شادابی است که با حمایت و سرمایه گذاری بیشتر می توان بیش از گذشته آن را در میان اقشار مختلف و علاقه مندان به این رشته ورزشی توسعه و گسترش داد.

خاکزاد در ادامه با بیان اینکه رشته ورزشی گلف تنها متعلق به قشر خاصی از افراد است باید در اذهان تغییر یابد، اظهارداشت: در راستای همگانی کردن گلف باید امکاناتی فراهم تا جمعیت بیشتری به سوی این رشته جذاب و پر نشاط سوق داده شود.