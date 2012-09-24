به گزارش خبرنگار مهر، حاجی عبدالله سعید بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی استان البرز و تجار این استان که در سالن جلسات اتاق البرز برگزار شد، اظهار داشت: تحریم بین المللی بر روابط ایران و کردستان هیچ تاثیری ندارد و مرز ما همواره بر روی ایرانی ها باز بوده است.



وی افزود: کرج استانی صنعتی، اقتصادی و بازرگانی است و به همین دلیل علاقمند افزایش ارتباطات بازرگانی با این استان هستیم.

وی با بیان اینکه ما کردها با شهرکرج زیاد بیگانه نیستیم و خود نیز در کرج زندگی کرده ام، اضافه کرد: با ایران نیز بیگانه نیستیم و ایران همواره مرجع و پناهگاه ما بوده است.

مشاور رئیس جمهور عراق گفت: ایران در زمان های مختلف به ما کمک های فراوانی کرده تا با با رژیم صدام مبارزه کنیم و پیروز باشیم.

عبدالله سعید تصریح کرد: برنامه اولیه ما این بود که با رئیس اتاق بازرگانی قزوین ملاقات و سپس به این استان البرز سفر کنیم.

مبادلات ایران و کردستان 5 میلیارد دلار بوده است

وی با اشاره به اینکه ارتباطات اقتصادی کردستان با ایران رو به گسترش است، اضافه کرد: حجم مبادلات اقتصادی کردستان با ایران در سال 2012 حدود 5 میلیارد دلار بوده است و این نماد رشد و توسعه ارتباطات بین ما با ایران است.



مشاور رئیس جمهور عراق افزود: امیدواریم سرمایه گذاران و بازرگانان استان البرز سرمایه و توان خود را در اقلیم کردستان فعال کنند و ما هم در خدمت آنها هستیم.

عبدالله سعید تصریح کرد: هدف از این سفر این است که پل اقتصادی با استان البرز داشته باشیم.



وی اظهار داشت: این اطمینان را می دهم که در کردستان امنیت مطلق حاکم است و سرمایه گذاران خارجی به خوبی مورد حمایت هستند و هیچ آسیبی به آنها نمی رسد.

مشاور رئیس جمهور عراق با بیان اینکه منطقه خاورمیانه ایران پیشرفت های بسیار زیادی داشته است، اضافه کرد: ایران همانند کشورهای پیشرفته است و به همین دلیل است که خواهان افزایش رابطه با ایران هستیم.

وی گفت: در حال حاضر تسیهلات بسیار زیادی ارتباطات بازرگانی بین اقلیم کردستان و ایران به وجود آمده که بازارچه های مرزی بین ایران و کردستان که روابط بین دو کشور را تسهیل می کند از جمله آن است.

عبدالله سعید افزود: در سلیمانیه، اردبیل و کردستان سر کنسول گری دولت ایران برای حمایت از اتباعش وجود دارد.



وی ادامه داد: خط هوایی بین تهران و سنندج به سلیمانیه و ارومیه به اربیل ایجاد شده است که رفت و آمد را راحت تر کرده است.



500 شرکت ایرانی در کردستان عراق فعالیت می کند



مشاور رئیس جمهور عراق اظهار داشت: در حال حاضر 500 شرکت ایرانی در شاخه های مختلف در کردستان در حال

فعالیت هستند و این امر نشان دهنده این است که زمینه بازرگانی کردستان به روی تجار ایرانی باز است.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کالای ایرانی و تولید کننده ایرانی در کردستان فعالیت دارند، اضافه کرد: حتما کالایی که به کردستان صادر می شود باید از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار باشد.

عبدالله سعید تصریح کرد: دولت کردستان از همه دنیا کالا دریافت می کند بنابراین کالاهای ایرانی باید توانایی رقابت داشته باشد و راه رقابت هم افزایش کیفیت و قیمت است.



مشاور رئیس جمهور عراق در خصوص نحوه تملک اراضی در کردستان اضافه کرد: نحو تملک اراضی شرکت خارجی در یک پروژه و سرمایه گذاری مورد قبول طبق قانون زمین به صورت آزاد و مجانی دراختیار آن قرار می گیرد.



وی افزود: قرارداد بسته می شود و این قرارداد در یک دوره ای زمانی مشخص با توافق طرفین قابل تمدید است.