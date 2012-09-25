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۴ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۷

فروهر اعلام کرد:

قیمت تخم مرغ در استان سمنان کاهش می یابد

قیمت تخم مرغ در استان سمنان کاهش می یابد

سمنان-خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف‌کنندگان 3300 تومان تعیین شده است، اعلام کرد: با هماهنگی های انجام شده با اتحادیه مرغداران تخم گذار و تخصیص نهاده های طیور قیمت این کالا طی هفته آتی در استان کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروهر بعد ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعدیل و کاهش قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری دو هزار و 850 تومان و قیمت این کالا برای مصرف کنندگان سه هزار و300 تومان تعیین شده است و با هماهنگی های انجام شده با اتحادیه مرغداران تخم گذار و تخصیص نهاده های طیور قیمت این کالا طی هفته آتی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: خرده فروشان و واحدهای صنفی می بایست هرکیلوگرم تخم مرغ را به قیمت 3000 تومان از عمده فروشان خریداری و با قیمت 3300 تومان به مصرف کنندگان عرضه کنند و سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجامع امورصنفی در توزیع این کالا نظارت خواهند کرد.

فروهر همچنین از توزیع گسترده برنج در سطح استان سمنان خبر داد و گفت: برنامه ریزی لازم جهت تامین و عرضه 1800 تن برنج تایلندی به قیمت 660 تومان انجام شده است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: سهمیه شهرستان های سمنان 520 تن، شاهرود 630 تن، دامغان 270 و گرمسار 200 تن، مهدیشهر 90 تن، میامی 36 تن و آرادان 54 تن است.

وی با اشاره به کیفیت مناسب این نوع برنج، اظهار داشت: با قیمت هر کیلوگرم 590 تومان به شبکه توزیع تزریق و با قیمت 660 تومان به مصرف کنندگان عرضه خواهد شد.

فروهر در پایان خاطرنشان کرد: برنج تنظیم بازاری در شبکه کارمندی و کارگری از طریق شرکت های تعاونی مصرف و همچنین در شبکه روستایی و عشایری از طریق فروشگاه های تعاون روستایی و عشایری و سایر فروشگاه های زنجیره ای و واحدهای صنفی منتخب در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1704291

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