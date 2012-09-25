قیمت تخم مرغ در استان سمنان کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروهر بعد ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعدیل و کاهش قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری دو هزار و 850 تومان و قیمت این کالا برای مصرف کنندگان سه هزار و300 تومان تعیین شده است و با هماهنگی های انجام شده با اتحادیه مرغداران تخم گذار و تخصیص نهاده های طیور قیمت این کالا طی هفته آتی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: خرده فروشان و واحدهای صنفی می بایست هرکیلوگرم تخم مرغ را به قیمت 3000 تومان از عمده فروشان خریداری و با قیمت 3300 تومان به مصرف کنندگان عرضه کنند و سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجامع امورصنفی در توزیع این کالا نظارت خواهند کرد.

فروهر همچنین از توزیع گسترده برنج در سطح استان سمنان خبر داد و گفت: برنامه ریزی لازم جهت تامین و عرضه 1800 تن برنج تایلندی به قیمت 660 تومان انجام شده است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: سهمیه شهرستان های سمنان 520 تن، شاهرود 630 تن، دامغان 270 و گرمسار 200 تن، مهدیشهر 90 تن، میامی 36 تن و آرادان 54 تن است.

وی با اشاره به کیفیت مناسب این نوع برنج، اظهار داشت: با قیمت هر کیلوگرم 590 تومان به شبکه توزیع تزریق و با قیمت 660 تومان به مصرف کنندگان عرضه خواهد شد.

فروهر در پایان خاطرنشان کرد: برنج تنظیم بازاری در شبکه کارمندی و کارگری از طریق شرکت های تعاونی مصرف و همچنین در شبکه روستایی و عشایری از طریق فروشگاه های تعاون روستایی و عشایری و سایر فروشگاه های زنجیره ای و واحدهای صنفی منتخب در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.