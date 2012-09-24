به گزارش خبرنگار مهر، مجید دوراهکی عصر دوشنبه در آئین اولویت‌گذاری واحدهای مسکن مهر کنگان، ضمن تقدیر از فرماندار سابق و فعلی کنگان، معاون عمرانی فرماداری و مدیر عامل تعاونی مسکن مهر، اظهار داشت: فاز اول پروژه 300 واحدی مسکن مهر کنگان که 72 واحد آن به دست استاندار- جهانبخش- افتتاح شده بود، به متقاضیان تحویل داده شد.

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: 72 واحد دیگر که در مجموع به 144 واحد در فاز اول خواهد رسید نیز تا آخر آبان ماه به متقاضیان تحویل داده می شود.

وی ضمن اشاره به 300 متقاضی واحدهای مسکن مهر کنگان گفت: 106 نفر از این تعداد در سال 86 پول واریز کرده اند که بر حسب امتیازبندی زمان و میزان پرداخت در هر فاز، 10 درصد این واحدها به بهزیستی و 10 درصد به کمیته امداد اختصاص داده شده است.

دوراهکی ادامه داد: تمام امتیازبندی ها و اولویت ها در فاز دوم تعیین شده است که در صورت در اختیار گرفتن پایان کار و قرارداد، عملیات واگذاری آن انجام خواهد شد.

رئیس اداه تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: با قولی که پیمانکار داده تا آخر آبان ماه فاز دوم مسکن مهر به متقاضیان واگذار می شود.