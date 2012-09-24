فعالیتهای شیلاتی اهرمی برای توسعه و عمران مناطق ساحلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سعیدی عصر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه شیلات با اشاره به اینکه در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی کشور شیلات جایگاه مهمی دارد، افزود: بدون شک اجرای طرح ‌های شیلاتی به نیروهای کارآمد و متخصص نیازمند است.

وی اظهارداشت: آبزیان به دلیل کاهش کلسترول خون، ‌جلوگیری از بروز بیماری ‌های قلب و عروق، وجود انواع اسیدهای آمینه مورد نیاز برای رشد و نمو بدن و داشتن درصد قابل توجهی مواد معدنی و ویتامین، ارزش غذایی بیشتری نسبت به گوشت ‌های قرمز و سفید دارند.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: بهره ‌برداری صحیح و پایدار از منابع دریایی، حفاظت از منابع و بازسازی ذخایر، تنوع ‌بخشی در تولید و افزایش تولید،‌ بهبود و ارتقای کیفیت محصولات شیلاتی از تولید به مصرف، استفاده از فناوری ‌های جدید مهندسی ژنتیک در شیلات، تولید فرآورده‌ های بیولوژیک، اشتغال و درآمد ارزی، بدون نگرش علمی و متکی بر یافته‌ های تحقیقاتی در شیلات، امکان ‌پذیر نیست.

وی افزود: ایفای نقشی که فعالیتهای شیلاتی در کاهش پدیده بیکاری پنهان در مناطق روستایی و سواحل صیادی دارد برای کشور حائز اهمیت است زیرا فعالیتهای که با هدف استفاده از منابع کوچک آبی طبیعی و نیمه ‌طبیعی برای پرورش ماهی، صنایع کوچک پشتیبانی، و فرآوری و تعمیر ادوات صیادی انجام می ‌شود، در کاهش بیکاری پنهان و افزایش درآمد ساکنان این مناطق، بسیار موثر است.

سعیدی با بیان اینکه برای اجرای برنامه‌های شیلات، پرورش افراد فنی و کارشناس از اهمیت خاصی برخوردار است، یادآورشد: این افراد می توانند با توسعه فعالیتهای آبزی پروری، بازسازی ذخایر دریای خزر و منابع آبهای داخلی، ترویج مصرف آبزیان پرورشی به عنوان غذای سلامتی، بهبود کیفیت عرضه آبزیان پرورشی، ایجاد مزارع انفرادی پرورش آنها و مراکز تکثیر آبزیان، ارائه آموزش‌ های مورد نیاز آبزی پروران به منظور تقویت و ارتقای دانش فنی تولید کنندگان، مطالعه و ارائه مناسب ترین روش‌ های تکثیر و پرورش آبزیان، افزایش راندمان و بهبود کیفیت آبزیان پرورشی، شناسایی و مطالعه اراضی مستعد توسعه پرورش آبزیان و انجام تحقیقات در امر شناخت بیماری‌ ها، بهداشت و تغذیه آبزیان، نقش بسیار مهم و اساسی در رشد و ارتقای صنعت شیلات بر عهده داشته باشند.