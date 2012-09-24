تروریستها صدها کشاورز سوری را در حمص ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از خبرگزاری یوتایتدپرس گزارش داد 150 کشاورز در منطقه ربله در حمص ربوده شدند.



این رسانه به جزئیات بیشتری از این حادثه اشاره نکرد. اقدامات تجاوزکارانه گروههای مسلح مورد حمایت محور غربی، ترکی، صهیونیستی وعربی علیه شهروندان سوری ادامه دارد، این در حالی است که این گروههای برهم زننده امنیت و آرامش مردم سوریه با حمایت گسترده تبیلغاتی رسانه هایی مانند العربیه و الجزیره مدعی شده اند برای حفظ امنیت مردم حلب، کمیته های ویژه تشکیل داده اند.