به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستیمهر پس از پیروزی تیم نوجوانان ایران برابر یمن در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: از مردم و ارباب جراید و کسانی که به ورزشگاه آمده بودند و یک نیمه اذیت شدند، عذرخواهی میکنم. من میدانم که شرایط بسیار سخت بود و عقب افتادن ایران همه را اذیت کرد ولی خوشبختانه در نیمه دوم با گلهایی که زدیم شرایط را عوض کردیم.
وی افزود: بازی بسیار سختی مقابل یمن داشتیم. یمنیها از لحاظ بازی بسیار خوب بودند و نفرات تاکتیکی و تاثیرگذار داشتند. من یمن را تیم خوبی دیدم اما خوشبختانه این تیم را شکست داده و به مرحله بعدی صعود کردیم.
سرمربی تیم نوجوانان کشورمان خاطرنشان کرد: همانند بازی با لائوس در ابتدای بازی روی غافلگیری گل خوردیم که این کار ما را سخت و انگیزه یمنیها را بیشتر کرد، هر چند در بین دو نیمه فرصت داشتیم و توانستیم تیم را به بازی برگردانیم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که "دلیل دریافت گل در دقایق ابتدایی استرس بوده یا موضوع دیگری است؟"، تصریح کرد: این یک واقعیت است که بازیکنان در این رده دچار استرس میشوند. شرایط فعلی و تجربه نداشتن باعث رخ دادن این اتفاقات میشود و ما بازی شروع نشده گل میخوریم اما قول میدهم در بازیهای بعدی این اتفاق رخ ندهد. من با بچهها صحبت میکنم و تلاش میکنیم با هم این مشکل را کاملا برطرف کنیم.
خبرنگاری در مورد اینکه صدرنشینی برایتان مهمتر است یا حریف مرحله بعدی که دوستی مهرگفت: فوتبال عین شطرنج است و اگر جایی اشتباه کنید نمیتوانید به بازی برگردید.
سرمربی تیم نوجوانان کشورمان اضافه کرد: استرالیا و عراق دو تیم مطرح هستند که تقریبا صعودشان به مرحله بعد قطعی شده است. ما با مربیان تیم بازیهای این دو تیم را نگاه میکنیم و در این خصوص بیشتر فکر خواهیم کرد تا ببینیم کدام حریف راهمان را برای صعود به جام جهانی آسانتر میکند.
دوستیمهر خاطرنشان کرد: ما راجع به تیمهای یمن و لائوس فکر نمیکنیم بلکه در خصوص تیم خود اندیشه خواهیم کرد و بهترین تصمیم را میگیریم تا زودتر صعودمان به جام جهانی را عملیاتی کنیم.
خبرنگار دیگری در مورد پخش نشدن بازیهای تیم نوجوانان ایران اظهار داشت: باورم نمیشود بازی ایران - یمن هم پخش نشده است و فکر میکنم اگر تا این لحظه بازیها پخش نشده در ادامه خصوصا بازی حذفی ما در مرحله یک چهارم نهایی پخش نشود بهتر است. من هشت سال پیش در ژاپن به علت اینکه بازیهای مرحله گروهی پخش نشد اما ناگهان بازی ایران با چین در مرحله حذفی و انتخابی جام جهانی پخش شد ضربه دیدم و نمیخواهم این اتفاق دوباره رخ دهد.
سرمربی تیم نوجوانان کشورمان در پایان گفت: اگر تا امروز بازیها پخش نشده و بازی بعدیمان هم قرار است پخش نشود از مسئولان میخواهم بازی پلی آف که حکم مرگ و زندگی برایمان دارد هم پخش نشود زیرا این بازیکنان زیر 16 سال هستند و پخش بازی روی آنها تاثیر منفی میگذارد. اگر از این بازی مسابقات پخش میشد تا این وضع برای آنها عادی شود بهتر بود، زیرا پخش بازی مرحله بعدی ما هیچ کمکی به تیم ملی نکرده بلکه به ضرر تیم هم خواهد بود.
تیم فوتبال نوجوانان کشورمان با برتری پرگل برابر یمن در دومین دیدارش در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، به مرحله حذفی این رقابتها صعود کرد.
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