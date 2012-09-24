به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد حیدری در جلسه‌ای که با حضور استاندار قم برگزار شد، با بیان اینکه استان قم یکی از استان های دارای ظرفیت های فراوان اقتصادی است، اظهار کرد: بانک ملی آمادگی کاملی برای حمایت از طرح های اقتصادی و بنگاه های زودبازده در سطح استان قم دارد و از تمام ظرفیت های خود برای کمک به رشد اقتصادی استان قم استفاده خواهد کرد.



وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در بنگاه های زودبازده، عنوان کرد: بانک ملی خود را موظف به حمایت از طرح های اقتصادی زودبازده می داند و پس از معرفی این طرح ها به بانک ملی، تلاش خود را برای کمک به اجرای این طرح ها به کار خواهد گرفت.



مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت های خرد مردم در ارتقاء سطح اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارد، افزود: فعالیت های اقتصادی کلان را می توان با بهره گیری از سرمایه های خرد مردم به ثمر رساند و مجموعه مدیریتی استان قم باید از این ظرفیت در ارتقاء سطح اقتصادی استان استفاده نماید.



پیشرفت‌های اقتصادی قم چشمگیر است



پیریایی استاندار قم نیز در این دیدار پیشرفت‌های اقتصادی قم را چشمگیر توصیف کرد.



کرم رضا پیریایی با بیان اینکه فضای فعالیت در استان قم فضایی برادرانه و معنوی است، اظهار داشت: برترین روزهای خدمت را در استان قم تجربه کرده ام چراکه فضای خدمت در این استان، فضایی برادرانه و معنوی است که زمینه پیشرفت استان قم را فراهم خواهد ساخت.



وی در ادامه با اشاره به پیشرفت های اقتصادی استان قم، اعلام کرد: پیشرفت استان قم بسیار چشمگیر است البته با توجه به ظرفیت هایی که در استان قم وجود دارد، فعالیت های اقتصادی بیشتری باید صورت بگیرد تا استان قم را به عنوان استان برتر اقتصادی کشور تبدیل نماید.



استاندار قم با بیان اینکه بخش خصوصی نیز در اجرای پروژه های اقتصادی استان بسیار تاثیرگزار است، افزود: سرمایه‌های اقتصادی استان باید به طور عادلانه و مساوی در سطح استان اجرایی شود و از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرایی شدن این هدف باید استفاده کرد.



وی با اشاره به طرح های اقتصادی زودبازده و لزوم حمایت بیشتر از طرح های اقتصادی خرد، عنوان کرد: بانک ملی کمک های شایانی را در اجرای طرح های اقتصادی استان داشته است اما باید توجه داشت که در بنگاه های زود بازده امکان پاسخگویی به تمامی تقاضاها وجود ندارد و این موضوع باید مورد توجه سیستم بانکی قرار گیرد تا راه حلی برای این مشکل فراهم شود.



پیریایی، جذب منابع بانک ها با توجه به وسعت کم استان قم را یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی استان دانست و در این رابطه افزود: خط ویژه اعتباری برای رفع نیازهای اقتصادی بنگاه های زود بازده راهی کارآمد برای حل مشکلات اقتصادی استان قم است که باید مورد توجه دلسوزان اقتصادی کشور قرار گیرد چراکه پیشرفت اقتصادی استان قم مایه فخر ایران اسلامی خواهد بود.

