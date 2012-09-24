پرورش استعدادها و سرمایه های انسانی در بستر تولیدات فرهنگی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول جلایی عصر دوشنبه در نشست مدیران اظهارداشت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیشترین تولید باید در عرصه کتاب، فیلم و رشته های هنری محقق شود.

وی اظهارداشت: بنیاد حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان با الهام از شعار سال در شش ماهه نخست سال جاری پنج جلد کتاب و چندین فیلم مستند را تهیه کرده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان در ادامه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: این هفته به عنوان سند مظلومیت و حقانیت ایران اسلامی است.

وی افزود: اقتدار، سرافرازی و عزت امروز ایران اسلامی در گفتمان جهانی نتیجه حرکت در صراط ولایت و پاسداشت خون جانبازان و شهدای گرانقدر دفاع مقدس است.

جلایی اظهارداشت: در انتقال ناگفته های دفاع مقدس به نسل جوان خود باید بیشتر از قبل وارد شده و محوریت برنامه های خود را برنامه های فرهنگی قرار داد.

وی یادآور شد: دشمن با تکنیک و تاکتیک های مختلف برای جداسازی انقلاب و فرزندان این نظام با ارزش های دینی، اخلاقی و ملی وارد شده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان یادآورشد: واقعه افتخارآمیز دفاع مقدس نشان دهنده قدرت، عظمت، توانمندی امت مسلمان ایران است و باید تا همیشه تاریخ این پایداری و دفاع از نظام در بین فرزندان این جامعه مستمر باشد.