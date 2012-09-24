  1. بین الملل
۳ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۶

سرکوب مردم تشدید شد/

دهن کجی رژیم بحرین به خواسته های جامعه بین المللی

دهن کجی رژیم بحرین به خواسته های جامعه بین المللی

رژیم بحرین در ادامه بی توجهی به خواست جامعه بین المللی بر شدت اقدامات سرکوبگرانه خود علیه مردم به ویژه زنان افزوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوفاق گزارش داد: نظامیان رژیم بحرین در راستای خط مشی سرکوبگرانه خود، مصادره آزادی ها، نقض حقوق بشر و زور گویی علیه مردمی که بر دموکراسی اصرار دارند، تعدادی از زنان بحرینی را بازداشت کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

این پایگاه بیان کرد: نظامیان رژیم اخیرا در منامه با حمله به تظاهراتی که از سوی زنان برگزار شده بود تعدادی را بازداشت کردند.

این پایگاه بیان کرد: دادستانی دیروز یکشنبه برای بازداشت شدگان به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی قرار حبس صادر کرده  و این اتهامی است که از سوی رژیم به تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز زده می شود.

الوفاق بیان کرد: بازداشت زنان در ادامه زورگویی های رژیم انجام می شود به ویژه اینکه قبلا نیز نظامیان رژیم با ضرب و شتم زنان تعدادی را بازداشت کرده بودند که در میان آنها کادر پزشکی، معلمان، شخصیتهای دانشگاهی، شاعران، پرستاران، دانشجویان و دانش آموزان به چشم می خورد.

این پایگاه نوشت: رژیم بحرین از زندان و اتهامات بی اساس برای انتقام گیری از مخالفان و فعالان سیاسی بحرینی استفاده می کند.

این پایگاه همچنین گزارش داد: نظامیان رژیم بر بازداشتها افزوده اند و این درحالی است که جامعه بین الملل خواستار احترام به حقوق بشر است.

این پایگاه نوشت : رژیم بحرین خواسته های جامعه بین الملل را با یورش بیشتر به منازل در مناطق مختلف بحرین اجابت می کنند.

الوفاق گزارش داد: یورش ماموران حکومتی در اواخر شب و بامداد برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم انجام می شود که تاثیر بد روانی به ویژه بر روی کودکان و سالخوردگان گذاشته است.

این پایگاه نوشت : حملات به منازل بدون مجوز است و ماموران حکومتی ضمن شکستن درب منازل به تخریب اثاثیه و سرقت اموال مردم می پردازند.

الوفاق آورده است: ماموران رژیم در این یورشها انواع توهین و دشنام را نثار ساکنان منازل می کنند اما این ماموران بازخواست نمی شوند و این موضوع آنها را گستاخ تر می کند.

کد مطلب 1704306

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