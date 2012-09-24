دهن کجی رژیم بحرین به خواسته های جامعه بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوفاق گزارش داد: نظامیان رژیم بحرین در راستای خط مشی سرکوبگرانه خود، مصادره آزادی ها، نقض حقوق بشر و زور گویی علیه مردمی که بر دموکراسی اصرار دارند، تعدادی از زنان بحرینی را بازداشت کردند.

این پایگاه بیان کرد: نظامیان رژیم اخیرا در منامه با حمله به تظاهراتی که از سوی زنان برگزار شده بود تعدادی را بازداشت کردند.

این پایگاه بیان کرد: دادستانی دیروز یکشنبه برای بازداشت شدگان به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی قرار حبس صادر کرده و این اتهامی است که از سوی رژیم به تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز زده می شود.

الوفاق بیان کرد: بازداشت زنان در ادامه زورگویی های رژیم انجام می شود به ویژه اینکه قبلا نیز نظامیان رژیم با ضرب و شتم زنان تعدادی را بازداشت کرده بودند که در میان آنها کادر پزشکی، معلمان، شخصیتهای دانشگاهی، شاعران، پرستاران، دانشجویان و دانش آموزان به چشم می خورد.

این پایگاه نوشت: رژیم بحرین از زندان و اتهامات بی اساس برای انتقام گیری از مخالفان و فعالان سیاسی بحرینی استفاده می کند.

این پایگاه همچنین گزارش داد: نظامیان رژیم بر بازداشتها افزوده اند و این درحالی است که جامعه بین الملل خواستار احترام به حقوق بشر است.

این پایگاه نوشت : رژیم بحرین خواسته های جامعه بین الملل را با یورش بیشتر به منازل در مناطق مختلف بحرین اجابت می کنند.

الوفاق گزارش داد: یورش ماموران حکومتی در اواخر شب و بامداد برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم انجام می شود که تاثیر بد روانی به ویژه بر روی کودکان و سالخوردگان گذاشته است.

این پایگاه نوشت : حملات به منازل بدون مجوز است و ماموران حکومتی ضمن شکستن درب منازل به تخریب اثاثیه و سرقت اموال مردم می پردازند.

الوفاق آورده است: ماموران رژیم در این یورشها انواع توهین و دشنام را نثار ساکنان منازل می کنند اما این ماموران بازخواست نمی شوند و این موضوع آنها را گستاخ تر می کند.