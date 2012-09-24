توسعه کشاورزی مهمترین راهکار برای رفع بیکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بنیادی عصر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات کشاورزی استان افزود: افزایش کیفیت و بهره برداری از کشاورزی تنها در سایه ایجاد کشاورزی بر پایه استانداردها، اصولها و راهکار های اساسی امکانپذیر است.

وی همچنین به طرح مدرسه در مزرعه اشاره کرد و اظهارداشت: این طرح از راهکار اساسی در پیشبرد اهداف کمی و کیفی کشاورزی است و میزان مصرف سموم و آفت کشها را به حداقل ممکن می رساند.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: طرح مدرسه در مزرعه از موثرترین و مهمترین اهداف بخش کشاورزی به منظور افزایش کیفیت بخش کشاورزی به صورت کارشناسی، علمی و اصولی است.

وی افزود: با طرح مدرسه در مزرعه کشاورزان توان و مهارت مدیریتی خود را از طریق یاد گیری در عمل و کار در مزرعه افزایش می دهند.

بنیادی با اشاره به اینکه در این شیوه کشاورزان به کمک محققان، طرح های تحقیقاتی را بر اساس نیازهای واقعی خود طراحی و به اجرا می گذارند، اظهارداشت: با این روش به راحتی می توان میزان مصرف سموم و آفت کشها را کنترل و میزان مصرف آن را به حداقل ممکن رساند.

وی با اعلام اینکه طرح مدرسه در مزرعه هم اکنون در بسیاری از نقاط استان بر روی سطوح کشاورزی در حال اجراست، گفت: با هدف کاهش عوارض حاصل از بهره برداری از این منـابع روش های متعددی در جهت ارتقای دانش به بهره برداران منطبق با اصول علمی با تکیه بر تجارب بومی ابداع شده که مدرسه در مزرعه یکی از آنهاست.

معاون جهاد کشاورزی گیلان بیان داشت: مدرسه در مزرعه شامل برنامه ریزی و آموزش یادگیری عملی در مزرعه طـی یک فـصل یـا دوره زراعی است که تمام فعالیت های مختلف در مراحل رشد محـصول را دربرمـی گیـرد.

وی ادامه داد: در ایـن روش کـشاورزان در قالب آموختن مشارکتی آموزش می بینند و در روند این آموزش ها با نحـوه مشاهده و یاداشت بـرداری از جزئیـات کـار و نیـز چگونگی انجام آزمایش های ساده، تفسیر و تحلیل نتایج حاصل از یافته ها آشنا می شـوند.