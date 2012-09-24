فیروزکوه می تواند پایلوت امور فرهنگی استان تهران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان تهران با حضور صفرعلی براتلو معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران، محمد حسین فراهانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، علی امیری آتشانی معاون فرهنگی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، مسعود یاوری معاون دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، افشارنادری فرماندار و حجت الاسلام استیری امام جمعه فیروزکوه و مسئولان ادارات شهرستان فیروزکوه عصر دوشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری فیروزکوه برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تهران در این جلسه با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس و ابراز تأسف از ساخت وپخش فیلم توهین به پیامبر اعظم(ص) تشکیل کار گروه فرهنگی اجتماعی استان تهران را در شهرستان فیروزکوه به فال نیک گرفت.

فرصت "تنگه واشی" را نباید به تهدید تبدیل کرد

براتلو بیان داشت: این شهرستان از هر لحاظ باید نمونه باشد، به خصوص در بحث گردشگری و توجه ویژه به تنگه واشی کهاز مسئولان باید هر چه زودتر نسبت به حل معضلات این منطقه اقدام کنند تا فرصت "تنگه واشی" به تهدید تبدیل نشود.

وی افزود: انقلاب ما انقلاب فرهنگی است و تا فرهنگ درست نشود پیشرفت ما نیز به جایی نمی رسد، اگر در دفاع مقدس پیروز شدیم، نشان دهنده فرهنگ ایثار وشهادت جوانان این مرز و بوم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تهران گفت: برگزاری اجلاس سران، نمونه بارز فرهنگ مهمان نوازی مردم ایران بود که با دشمنی های بسیار بیگانگان به خوبی برگزار شد.

وی بیان داشت: همه ما باید تلاش کنیم فرهنگ جامعه را به سمت دین و ارزش های اسلامی هدایت کنیم و فیروزکوه می تواند به عنوان پایلوت در این زمینه باشد.

براتلو اضافه کرد: امروز پیرمرد 90ساله ای را در این شهرستان دیدم که هنوز مثل یک جوان داشت کوشش می کرد، باید مدیران استان تهران به این منطقه بیایند و سختکوشی و فرهنگ این مردم را ببینند.

مردمی کردن اقتصاد را باید نهادینه کنیم

وی گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، دغدغه امروز ما اقتصاد مقاومتی است که مردمی کردن اقتصاد را باید نهادینه کنیم و دستگاههای دولتی، مردم را وارد کار اقتصادی کنند؛ در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تهران ادامه داد: در واقع اقتصاد را باید به مردم واگذار کرد و نهادها و دستگاههای دولتی، خودشان فقط نظارت کنند.

وی اظهار داشت: در بحث مدیرت مصرف، بزرگترین معضل کشورمان، مصرف بی رویه است؛ اگر جلوی مصرف بنزین را با سهمیه بندی نمی گرفتیم الان چقدر واردات بنزین داشتیم، این یک نمونه ازاسراف در کشورمان است که دین اسلام نیز اسراف را حرام دانسته است.