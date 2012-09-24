دستگیری دو نوجوان سارق موتور سیکلت در آستارا/ بی‌ سابقه بودن بارندگی رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر خورسند تصریح کرد: با اعتراف این دو نوجوان، مالخران شناسایی و در یک عملیات سریع و غافلگیرانه دستگیر و پس از دلالت به مقرآگاهی به بزه انتسابی اعتراف کردند.

وی با بیان اینکه مالک، موتورسکیلت خود را بدون هیچگونه قفلی در کنار خیابان پارک و زمینه برای افراد مستعد مهیا کرده بود، اظهار داشت: عمل کردن به توصیه پلیس موجب ارتقا امنیت و چنین عوارضی را به همراه نخواهد داشت.

دستگیری سارقان حرفه ای لوازم داخلی خودرو و چادرهای مسافرتی در انزلی

فرمانده انتظامی بندر انزلی گفت: با آغاز فصل تابستان و حضور مسافران در این شهرستان و بی توجهی برخی از مسافران به توصیه های پلیس در خصوص جلوگیری از سرقت، وقوع سرقت داخل خودرو و چادرهای مسافرتی دغدغه پلیس بوده تا مسافران با خاطری بد منطقه مزبور را ترک نکنند.

سرهنگ رحیم شعبانی افزود: با وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو و چادر مسافران کارآگاهان آگاهی با تحقیقات پلیسی به فردی سابقه دار به نام پیمان مظنون شده و این فرد را به صورت نامحسوس زیر نظر گرفتند.

وی اظهار داشت: کارآگاهان آگاهی که کسی جزء پیمان را سر دسته سارقان نمی دانستند با تعقیب و مراقبتهای شبانه روزی محل اختفای این متهم و همدستان وی را شناسایی و از نگهداری اموال مسروقه در این مکان اطمینان حاصل کردند.

فرمانده پلیس انزلی با اشاره به اینکه پیمان و چهار همدست دیگر وی که در سرقت و فروش اموال مسروقه با او همکاری می کردند در مخفیگاهشان دستگیر شدند، بیان داشت: در بازرسی از این محل نیز سه دستگاه موتورسیکلت، شش دستگاه پخش خودرو، سه عدد کیف زنانه حاوی مدارک شخصی و مدارک خودرو و افزون بر 15 دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف و ضبط شد.

غفلت از مالباخته سرقت از سارق

این مالباخته هنگامی که خودروی پرایدش را بصورت روشن در گوشه ای پارک و جهت کار شخصی به داخل مغازه ای رفته بود، توانست بهترین موقعیت را برای سارق فراهم کند.

این فرد غافل به پلیس گفته هنوز چند دقیقه ای از حضورم در مغازه نگذشته بود که متوجه شدم شخصی در پشت فرمان خودرو ام نشسته و در حال حرکت است و قبل از اینکه صدایم جهت کمک رسانی بلند شود او با وسیله نقلیه فرار کرده است.

کارآگاهان بلافاصله مراتب سرقت خودرو را به تمامی واحدهای انتظامی سطح کشور اعلام و هم اینک نیز درصدد پیدایش این خودرو و دستگیری سارق هستند.

بی‌ سابقه بودن بارندگی رشت در 20 سال گذشته

فرماندار رشت گفت: بارندگی شدید پائیزی گیلان در 20 سال گذشته در رشت بی‌ سابقه بوده است.

سید ولی‌الله عظمتی با بیان اینکه دستگاه ‌های اجرایی به صورت آماده باش هستند، افزود: شهرداری و عوامل آن، آب و فاضلاب شهری و هلال احمر نیز وارد کار شدند و با تعطیلی مدارس رشت وضعیت ترافیک نیز در کنترل است.

ایمن‌ سازی 40 مدرسه حاشیه راه

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌ های گیلان از اجرای طرح ایمن ‌سازی 40 مدرسه حاشیه راه‌ های استان در سال جاری خبر داد.

سبحان‌ الله افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، سیزدهمین مرحله طرح ایمن‌ سازی مدارس حاشیه راه ‌های گیلان به طور رسمی آغاز شد.

وی تصریح کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح دانش ترافیکی دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ های استان که به لحاظ احتمال بروز حوادث ترافیکی در معرض خطر بیشتری هستند هرساله از طرف این اداره کل اجرا می ‌شود.

مدیرکل حمل و نقل گیلان با اشاره به اینکه این طرح در دو بخش فیزیکی و آموزشی در مدارس حاشیه راه ‌های استان اجرا می ‌شود، افزود: در مرحله نخست و بخش فیزیکی مدارسی که در حاشیه راه ‌ها قرار دارند و دانش ‌آموزان ناگزیر به عبور از عرض جاده و یا کنار جاده ‌های پر تردد هستند شناسایی و فضای اطراف مدارس با انواع تابلو‌ها و تجهیزات هشداردهنده تجهیز می ‌شوند.