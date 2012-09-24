زنان میداندار اصلی دین اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم عسگری عصر دوشنبه در همایش زنان ایثارگر در کانون بسیج گنبدکاووس افزود: با گذشت هزار و اندی سال از تشکیل دین اسلام، هنوز به ریشه دین اهانت می شود ، در حالیکه پای درخت اسلامی خونهای زیادی ریخته شده است.

وی اظهار داشت: دین اسلام با اینکه کاملترن دین است ولی غریبانه ترین دین خداوند مانده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه امروز جنگ نرم را در پیش داریم، زنان تاثیر زیادی می توانند در مقابله با هجمه ها داشته باشند.

عسگری بیان داشت: امروزه دشمنان ارزشهای دین را هدف قرار داده اند و می خواهند فرهنگ اصیل اسلامی را از بین ببرند.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: زنان در این برهه از زمان، سه وظیفه اصلی دارند که ولایت پذیری از جمله وظایف است و باید بدانند که چیزی با ارزشتر از ولایت نیست.

وی یادآور شد: باید حیا و حجاب خود را حفظ کنیم و این اصلی است که شهدا بر دوش ما نهاده اند.

وی با ابراز تاسف از اینکه امروز برخی زنان و دختران طوری عمل می کنند و زیبایی خود را براحتی در اختیار نامحرمان قرار می دهند، عنوان کرد: این درحالیست که اسلام برای زن ارزش قائل است.

عسگری با اشاره به تحریم های اقتصادی افزود: باید بتوانیم این تحریمها را مدیریت کنیم و توطئه های دشمنان را از بین ببریم.