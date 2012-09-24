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۳ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۲

زمانی نژاد با مهر عنوان کرد:

ساخت مسکن مهر در 14 شهر زیر 25 هزار نفر گلستان

ساخت مسکن مهر در 14 شهر زیر 25 هزار نفر گلستان

فاضل آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: مسکن مهر در 14 شهرزیر 25 هزار نفر استان در حال احداث است.

محمد تقی زمانی نژاد عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از مسکن مهر فاضل آباد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه سال از عملیات اجرایی و ساخت این واحدها در استان می گذرد و تا پایان سال باید همه واحدهای مسکن مهر اعم از خودمالکی و تعاونی بهره برداری شوند.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول نیز گفت: اعضای شرکت تعاونی باید فعالانه تر عمل کنند تا فضا برای ساخت دیگر واحدهای مسکن مهر ایجاد شود.

وی بر لزوم همکاری و تعامل بخش های مختلف برای رفع مشکلات فراروی سایت مسکن مهر تاکید کرد.

سایت مسکن مهر فاضل آباد در روستای محمد آبادکتول در دست ساخت است که 220 واحدی است و 120 واحد آن تحویل شده است.

کد مطلب 1704319

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