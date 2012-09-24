تانکر 20 هزار لیتری بنزین در کرمان دچار آتش سوزی شد

سروان محمد مبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یک دستگاه تانکر 20 هزار لیتری بنزین سوپر در محور زرند - رفسنجان واژگون شد.

وی افزود: این تصادف به دلیل بی دقتی و خواب آلودگی راننده و در نهایت خارج شدن تانکر از مسیر روی داد که پس از واژگون شدن متاسفانه این تانکر طعمه حریق شد.

وی گفت: متاسفانه در این سانحه به دلیل شدت جراحات و آتش سوزی صورت گرفته دو نفر در زمان بروز حادثه کشته شدند.

مبارکی عدم توجه به جلو رو دلیل اصلی این حادثه دانست و گفت: از راننده های می خواهیم در صورت بروز خستگی از ادامه رانندگی خودداری کنند.