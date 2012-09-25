عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییرات مدیریتی در باشگاه پیکان و رفتن محمود شیعی ضمن بیان مطلب فوق گفت: محمود شیعی واقعا برای باشگاه زحمت کشید و برای ما مانند دوست، پدر و برادر بزرگتر بود. بنده به شخصه خیلی ایشان را دوست داشتم.

وی افزود: رفتن شیعی به من شوک وارد کرد، نمی‌دانم جریان چه بود شاید نیاز داشتند از این مدیر خوب در جایی دیگر استفاده کنند اما اینکه او ایرادی داشت و همین مسئله باعث شد عوضش کنند این گونه نبود. ضمن اینکه تیم‌های جوانان، نوجوانان، امید و بزرگسالان پیکان در این فصل نتایج خوبی گرفتند، خصوصا سه تیم پایه باشگاه که صدرنشین لیگ‌های رده‌های خود هستند.

سرمربی تیم فوتبال پیکان با اشاره به اینکه تیم بزرگسالان پیکان هم نتایج خوبی کسب کرده، اضافه کرد: تیم والیبال را هم ایشان خیلی خوب بست. در مجموع همه تیم‌ها از او راضی بودند و او هم از همه رضایت داشت. فکر می‌‌کنم یک کار مدیریتی در باشگاه صورت گرفت و او را در بخش دیگری بردند و کارهای بهتری را انجام دهد.

وی با بیان اینکه شیعی هیچ ایرادی نداشت، خاطرنشان کرد: با باشگاه قرارداد داریم و کارمان را هم به بهترین نحوه انجام می‌دهیم. ایشان قبل از اینکه بروند با من صحبت کردند و گفتم برو کارت را با محکم و قدرت ادامه بده. به هر حال بنده هم تمام تلاشم را انجام می‌دهم تا بهترین نتیجه را کسب کنم.

ویسی پس از پیروزی تیم ایران مقابل یمن و صعود به مرحله بعد تصریح کرد: تیم ایران در نیمه نخست اصلا خوب نبود اما در نیمه دوم و با 10 نفره شدن تیم یمن شرایط بهتری پیدا کرد، ضمن اینکه تغییرات علی دوستی‌مهر هم تاثیرات بسزایی در عوض شدن نتیجه و پیروزی پرگل ایران داشت.

وی ادامه داد: اینکه تیم ایران زود گل می‌خورد به خاطر مشکلات روحی - روانی و استرسی است که با این بازیکنان دارد اما نکته مهم این است که خوشبختانه آنها خیلی زود خود را پیدا کرده و این شکست‌ها را جبران می‌کنند.

سرمربی تیم پیکان با اشاره به اینکه در بازی‌های بعدی هم به استادیوم می‌آید، تاکید کرد: هنوز بازی تیم‌های بعدی را ندیده‌ام اما فکر می‌کنم حریفان ایران در راه قهرمانی ژاپن، کره، استرالیا و عراق باشد. بنده هم همانند همه ایرانی‌ها امیدوارم این تیم هم جهانی شده و هم قهرمان آسیا شود.

ویسی در پایان گفت: متاسفانه در حق تیم نوجوانان کم لطفی می‌شود. به نظرم خیلی زشت است که نه تماشاگر زیادی می‌آید و نه مسئولان و مربیان، همچنین بازی‌ها هم پخش نمی‌شود. این مسابقات زیر نظر AFC و این مسائل نکات منفی داشته و انعکاس بدی خواهد داشت.