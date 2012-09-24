عملیات بیت المقدس در کرمان بازسازی می شود

امیرشکاری در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی هفته دفاع مقدس با هماهنگیهای صورت گرفته عملیات افتخار آفرین بیت المقدس در فضای باز موزه دفاع مقدس کرمان برگزار می شود.
وی افزود: این عملیات به عنوان فتح الفتوح عملیاتهای جنگی ایران در 8 سال دفاع مقدس شناخته می شود.
شکاری گفت: باز آفرینی این عملیات در هفت روز انجام می شود و آخرین روز هفت مهرماه برگزار می شود.
شکاری ادامه داد: این عملیات همچنان در بسیاری از دانشگاههای جهان تدریس می شود و نمادی از شجاعت و درایت رزمندگان اسلام است.
وی باز آفرینی این عملیات را برای عموم آزاد اعلام کرد.
شکاری این عملیات را حماسه ای ماندگار در طول دفاع مقدس دانست و گفت: بیت المقدس خرمشهر را به یکی از مقاومترین شهرهای ایران در جنگ تبدیل کرد.
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