بارش باران سبب آبگرفتگی مسیر گنبد - کلاله شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارشهای شدید و نقطه ای شامگاه دوشنبه سبب طغیان رودخانه در حد فاصل روستای بایلر در مسیر گنبدکاووس به کلاله شد.

نورمحمد جعفری معاون امور عمرانی فرماندار گنبدکاووس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طغیان رودخانه سبب مسدود شدن پل مسیر شهرستان به کلاله شد که با تلاش نیروهای راهداری مشکل مسدوی رفع شد.

وی اظهار داشت: این حادثه خسارتی نداشته و اکنون تردد در این مسیر عادی است.

بر اساس گزارش هواشناسی گلستان، بیشترین میزان بارندگی عصر دوشنبه در منطقه مراوه تپه به میزان 35 میلی متر گزارش شده است.

همچنین در شهرستان علی آبادکتول و بندرگز 8 میلی متر، بندرکمن یک میلیمتر، گرگان پنج میلیمتر بارش گزارش شده است.