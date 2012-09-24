استفاده مطلوب ازقابلیتهای مرزی اقتصاد کشورهای همسایه رانیز متحول میکند

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی عصر دوشنبه در دیدار با سران و معتمدان طایفه شهرکی اظهار داشت: مرز طولانی سیستان و بلوچستان نه تنها می تواند نیازهای کشور را تامین کند بلکه راهگشای مشکلات اقتصادی کشورهای همسایه و محل رفع نیازهای آنها در بخش بازرگانی و ترانزیت کالا خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به استعدادهای انسانی و قابلیت های کشاورزی و معدنی استان، همیاری مردم برای بهره برداری هر چه بهتر از این قابلیت ها بویژه مزیت های تجاری و بازرگانی مرز در راستای توسعه اشتغال و امرار معاش آنان را مورد تاکید قرار داد.

وی همدلی و وحدت معتمدان و سران طوایف و قبایل و مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان را با مسئولان عامل مهمی در پیشبرد برنامه ها و رونق و شکوفایی استان دانست.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: مدیران امانتدار و خدمتگزار مردم هستند و باید به گرفتاریها و مشکلات آنان بدون هیچگونه منت و تشریفات اداری رسیدگی کنند.

وی با تاکید بر اصل شایسته سالاری، تعهد، تخصص و مردمداری در مسئولیت ها، طرح برخی مطالب توسط جریان های تمامیت خواه را مردود عنوان و گفت: این جریان ها در سایه هوشیاری مردم راه به جایی نخواهند برد.