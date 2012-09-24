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۳ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۴۶

با حضور وزیر ارشاد/

آغاز جشنواره بین المللی فیلم مقاومت/ 143 اثر نمایش داده می شود

آغاز جشنواره بین المللی فیلم مقاومت/ 143 اثر نمایش داده می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: دوازدهمین جشنواره بین المللی مقاومت با حضور وزیر ارشاد و 550 میهمان داخلی و خارجی در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین المللی مقاومت ساعاتی قبل با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار کرمان و جمعی از هنرمندان داخلی و خارجی در تالار شهید باهنر کرمان گشایش یافت.

شعار این جشنواره "مقاومت، بصیرت و شکوفایی" است و 550 میهمان داخلی و خارجی در جشنواره مقاومت در کرمان شرکت کرده اند و 143 اثر تولید هنرمندان کشورهای مختلف جهان در این جشنواره به نمایش گذاشته می شود.

پیش از این برخی فیلمهای این جشنواره در 80 نقطه مرزی و محروم کشور پخش شده و فیلمهای منتخب نیز به صورت هماهنگ در تعدادی از کشورهای جهان نمایش داده خواهد شد.

در این جشنواره 40 اثر از کشورهای مختلف جهان نیز نمایش داده می شود که شامل هنرمندان آمریکایی، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، ایرلند، هلند، نروژ، بلژیک، الجزایر، کره جنوبی و روسیه می شود.

در این جشنواره از 12 خانواده شهید به عنوان سنبلهای مقاومت در استان کرمان تقدیر می شود.
کد مطلب 1704328

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