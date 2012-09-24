طوفان و رعد برق جیرفت را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه دوشنبه شب طوفانی شدید شهر جیرفت را فرا گرفت و موجب اختلال در روند عادی زندگی مردم شد.

سرعت این طوفان به 60 کیلومتر در ساعت رسیده و به دلیل این حادثه طبیعی دید افقی در این شهر به شدت کاهش یافته و رفت و آمد در سطح شهر و روستاهای اطراف مختل شده است.

این طوفان که همراه رعد و برق است موجب شکسته شدن شاخه های درختان و خسارت به برخی تاسیسات شهری شده است.

طوفان به مزارع و به ویژه گلخانه ها نیز خسارت زده است، اداره هواشناسی جیرفت نیز پیش بینی کرده است این طوفان تا فردا ادامه خواهد داشت.

رفت و آمد در جاده جیرفت منتهی به شهرستانهای جنوبی استان کرمان نیز به کندی انجام می شود اما راه باز است.



