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۳ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۵۵

طوفان و رعد برق جیرفت را فرا گرفت

طوفان و رعد برق جیرفت را فرا گرفت

جیرفت - خبرگزاری مهر: از ساعاتی قبل طوفان شدید و رعد برق شهر جیرفت در جنوب استان کرمان را فرا گرفت و سرعت تند باد به 60 کیلومتر در ساعت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه دوشنبه شب طوفانی شدید شهر جیرفت را فرا گرفت و موجب اختلال در روند عادی زندگی مردم شد.

سرعت این طوفان به 60 کیلومتر در ساعت رسیده و به دلیل این حادثه طبیعی دید افقی در این شهر به شدت کاهش یافته و رفت و آمد در سطح شهر و روستاهای اطراف مختل شده است.

این طوفان که همراه رعد و برق است موجب شکسته شدن شاخه های درختان و خسارت به برخی تاسیسات شهری شده است.

طوفان به مزارع و به ویژه گلخانه ها نیز خسارت زده است، اداره هواشناسی جیرفت نیز پیش بینی کرده است این طوفان تا فردا ادامه خواهد داشت.

رفت و آمد در جاده جیرفت منتهی به شهرستانهای جنوبی استان کرمان نیز به کندی انجام می شود اما راه باز است.


 
کد مطلب 1704331

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