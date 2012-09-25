ملیحه مومن پور در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره غرفه ماهنامه یکی یک دونه در نمایشگاه ولایت عشق گفت: حوزه‏ کودک و نوجوان از پرمخاطب‏ترین حوزه‏‌های جشنواره فرهنگ رضوی در نمایشگاه ولایت عشق در امامزاده حسن استان البرز است.

وی درارتباط با جشنواره هفته فرهنگی رضوی اظهار کرد: هر چند هدف‏گذاری ما در نشریه یکی یک دونه ترغیب و بستر سازی کارشناسانه در حوزه های مختلف کودک ونوجوان است اما حضور کودکان و نوجوانان در جشنواره‌‏ فرهنگی هفته رضوی یکی از پرمخاطب‌‏ترین بخش‏های جشنواره است.

مدیرمسئول ماهنامه یکی یکدونه در ادامه خاطرنشان کرد :حضور مسولین از ارگان های مختلف در حوزه کودکان نوعی بسترسازی کارشناسانه در بلند مدت خواهد بود که توجه به این امر برنامه ریزی برای سال های آتی را رقم خواهد زد پس خوشا به حال آنان که مشوق و رفیق راه در این قافله گشته‌‏اند.

وی افزود: چند ماه از مشارکت نشریه یکی یک دونه در فرهنگ سازی و پرورش کودکان و نوجوانان وحتی خردسالان در حوزه های مختلف اجتماعی فرهنگی دینی در استان البرز می گذرد واینک سعادت جای‏‌سازی فرهنگ و تفکر عالم اهل بیت ثامن‌‏الحجج حضرت امام رضا(ع) درنمایشگاه هفته فرهنگی رضوی استان که جزعی از وظایف کادر نشریه یکی یک دونه شده است چرا که در همین حضور کوتاه نتایج بسیار خوبی به‌‏دست آمده است.

مومن پور در خاتمه افزود :حوزه کودک ونوجوان نیاز به بستر سازی مناسب وریشه ای دارد وحضور تنها نشریه کودک ونوجوان در استان البرزنقطه عطفی است که می تواند در حوزه های مختلف کودکان ونوجوانان را ترغیب نماید وهمراهی ارگان های مرتبط با حوزه کودک می تواند یکی یک دونه را در نیل به اهداف کوتاه مدت وبلند مدت یاری رسان باشد.

این نمایشگاه به مدت یک هفته تا چهارم مهر ماه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واداره کل اوقاف استان البرز در امامزاده حسن برگزار است.