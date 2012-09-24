به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف اتخاذ چنین تصمیمی گفت: جشنواره فیلم مقاومت به عنوان جشنواره ای که حرف دفاع و مبارزه مردم در طول هشت سال دفاع مقدس را به گوش جهان رساند تنها رویداد مهمی است که می توان خبر تحریم اسکار از سوی اهالی سینما را به اعلام کرد.

وی در ادامه افزود:چندی پیش خبر اهانت یک فیلمساز آمریکایی به ساحت مقدس پیامبر (ص) را شنیدیم که متاسفانه ساخت این فیلم اهانت آمیز خشم همه مسلمانان را بر انگیخت و در این بین سینماگران ایرانی و دلسوزان فرهنگ و هنر خشم و عصابیت خود را نسبت به ساخت و نمایش این فیلم بیان کردند اما آنچه در کنار اعتراض های فردی به این جریان اهمیت دارد اعلام همبستگی و بیان اعتراض به شکل جمعی است.

وزیر ارشاد در ادامه افزود: در این بین بحث اسکار بسیار مطرح بود و صحبت ها و نقطه نظرهای بسیاری مبنی بر عدم حضور این فیلم در اسکار مطرح می شد و از آنجا که این مراسم در آمریکا برگزار می شود و این فیلم موهن هم یک توسط یک آمریکایی ساخته شده است با توافق حوزه هنری به عنوان تهیه کننده این اثر سینمایی و جناب میرکریمی تصمیم گرفته شد با عدم حضور این فیلم در اسکار دنیا را آگاه به اعتراض سینماگران مسلمان ایران بکنیم.

وی در پایان افزود: از همین رو از دیگر کشورهای مسلمان هم می خواهیم که از شرکت در مراسم سینمایی اسکار خودداری کنند و خوشبختانه اهالی سینما در این زمینه به همدلی خوبی رسیدند.