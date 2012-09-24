به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان با اعلام این خبر اظهار داشت: امروز دوشنبه جلسه معارفه یحیی گل محمدی در محل تمرین تیم برگزار شد و بازیکنان تجلیل خوبی از این مربی به عمل آوردند. آنها خیلی خوشحال بودند که گل‌محمدی به کادر فنی تیم اضافه شده است.

وی که با بخش خبری ساعت 22 شبکه سوم سیما گفتگو می‌کرد، همچنین تاکید کرد: گل محمدی با نیت سرمربیگری به تیم پرسپولیس نیامده است. ما نیاز به یک مربی داشتیم که ارتباط خوبی بین بازیکنان و سرمربی تیم برقرار کند و فضای لیگ برتر فوتبال ایران را به مربیان خارجی پرسپولیس بهتر بشناساند که خوشبختانه آقای گل‌محمدی این مسئولیت را پذیرفت.

رویانیان، علی کریمی را یکی از سرمایه‌های باشگاه پرسپولیس خواند و گفت: در خصوص کریمی به گونه‌ای تصمیم گیری خواهد شد که به سود پرسپولیس و هواداران و این بازیکن باشد.

وی با اعلام اینکه فردا سه شنبه نشستی با علی کریمی و "مانوئل ژوزه" خواهد داشت تا شاید مشکل به وجود آمده به صورتی برطرف شود، خاطر نشان کرد: اگر قرار به اخراج علی کریمی باشد، بدون تعارف این خبر را اعلام خواهیم کرد.