به گزارش خبرنگار مهر،هیات داوران محمدرضا شریفی نیا، محمد غضوانپور و گل علی بابایی لوح تقدیر و هدیه نقدی در بخش عکسرا به امیرحسین شجاعی برای فیلم "ملکه" به‌عنوان برگزیده سوم تقدیم کردند؛ دیپلم افتخار و هدیه نقدی به مهدی دلخواسته به عنوان نفر دوم برای فیلم "پایان نامه" اختصاص یافت. تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و هدیه نقدی به جواد جلالی برای عکس فیلم"برلین منفی هفت" تعلق گرفت.

در بخش مسابقه طلایی که در دو حوزه مسابقه فیلم‌های ویدئویی و سینمایی برگزار شد هیات داوران که متشکل از علی‌اکبر قاضی نظام، مهدی سجاده‌چی، سید فرهاد حسینی و هادی منبتی بودند در بخش بهترین خلاصه فیلمنامه ویدئویی به علی شاه‌حاتمی نویسنده متن زکریا تعلق گرفت

در ادامه این بخش جایزه سوم بخش فیلمنامه ویدئویی به فیلمنامه "آخرین نامه" نوشته علیرضا پوریوسف و رضا عاطفی اهدا شد. برگزیده دوم هم فیلم "هدف" نوشته فرزاد ابوحمزه و علی فرزین‌فر بود. هیات انتخاب در این بخش هیچ یک از آثار را به عنوان برگزیده نخست انتخاب نکردند.

در بخش سینمایی مسابقه قلم طلایی هیات داوران برگزیده سوم این بخش را به نویسندگان متن "درناهای کاغذی" سیروس حسن‌پور و نغمه ثمینی اهدا کرد. جوایز برگزیده دوم محمدجواد اکبری و برگزیده اول به مهرداد خوشبخت نویسنده متن فیلمنامه یادگاری تعلق گرفت.

در بخش فیلم‌های کوتاه هیات داوران فیلم آیرلیق نوشته نادر ساعی را برگزیده سوم اعلام کرد. برگزیده دوم سکوت برکه‌ها به کارگردانی فاطمه دستمرد بود و برگزیده اول بوی بودنت نباشد به کارگردانی سیف‌الله یزدانی تعلق گرفت. در این بخش جایزه ویژه‌ای به کارگردانی حرفه‌ای بخش کوتاه اهدا کردند. "مرگ عقربه‌ها" به کارگردانی علی ملاقلی‌پور در این بخش جایزه گرفت. همچنین دیپلم افتخار به فیلم گلدان به کارگردانی وحید عبانی تعلق گرفت.

بخش پایانی از این مجموعه به بهترین فیلمهای مستند تعلق داشت. حبیب احمدزاده جایزه سوم برای "بهترین مجسمه دنیا" را دریافت کرد. جایزه دوم به فیلم "لالایی جنگ" ساخته حبیب باوی ساجد و جایزه اول به فیلم "جنایت در سکوت" ساخته بهروز نورانی پور اهدا شد. در این بخش بهترین پژوهش به فیلم 1559 ساخته مه لقا جعفری تعلق گرفت.