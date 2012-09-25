پذیرش دانشجوی جدید در 19 رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آمل

سید احمد شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی که در مرحله اول اعلام اسامی موفق به پذیرش نشده‌اند، می‌توانند از امروز دوشنبه تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه نهم مهرماه به پایگاه ثبت‌نام الکترونیکی مرکز آزمون دانشگاه آزاد مراجعه کنند.



وی افزود: داوطلبان متقاضی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی می‌توانند رشته‌های مورد نظر را از میان رشته‌های زیرمجموعه امتحانی خود انتخاب کنند.



معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی گفت: داوطلبان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی می توانند فقط در تکمیل ظرفیت 19 رشته اقدام کنند.



وی ضافه کرد: مهندسی عمران- راه ، معماری، تبدیل انرژی، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مدیریت مالی، شیمی آلی ، مهندسی کامپیوتر نرم افزار، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، آموزش زبان انگلیسی، حسابداری، تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی، تربیت بدنی- مدیریت ورزشی، زیست شناسی – میکروبیولوژی، مهندسی کشاورزی- زراعت، علوم سیاسی، روان شناسی عمومی و روان شناسی بالینی رشته های مورد تقاضای دانشجویان است.



شهیدی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی این واحد دانشگاهی با 72 هکتار مساحت، با دارابودن فضای سبز وایداه ال، فضای مناسبی برای تحصیلات تکمیلی دانشجویان است.



وی افزود: این واحد دانشگاه بیش از 35 هزار مترمربع فضای آموزشی و پژوهشی، ۱۰۰ آزمایشگاه و کارگاه مجهز و مدرن و بسیاری امکانات رفاهی، آموزش و پژوهشی در سطح منطقه سه دانشگاه آزاد کشور بی نظیر است.

