مربیان مطرح شمشیربازی جهان به آمل سفر می کنند

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس ازحضور مجتبی عابدینی شمشیرباز ملی پوش مازندرانی که تنها نماینده ایران در بازیهای 2012 المپیک لندن بود، حضور علاقمندان به این رشته ورزشی در کشور افزایش یافته و نشان از روند پشرفت و حرکت رو به جلو فدراسیون شمشیربازی است.
وی با بیان اینکه ایران در ورزش امروز دنیا در مسابقات مهم جهانی و المپیک رشته های انفرادی از جایگاه مهم و بالایی برخوردار است، اضافه کرد: اکنون بیشتر کشورهای صاحب کسب جایگاه و نشان در المپیک و مسابقات جهانی به دنبال تقویت رشته های انفرادی از جمله شمشیربازی هستند.
باقرزاده، کمبود اعتبار را از مشکلات پیش روی فدراسیون شمشیربازی اعلام کرد و ادامه داد: فدراسیون شمشیربازی، فدراسیون فوتبال نیست و خرید تجهیزات و لباس ورزشی برای شمشیربازی بسیار گران است و این مسئله نیازمند توجه و اختصاص اعتبار بیشتر به فدراسیون شمشیربازی است.
وی با بیان اینکه هم اکنون سالن های شمشیربازی تنها در مراکز استانها و دو شهرستان دیگر غیر از مراکز استانها فعال است، اضافه کرد: آمل به عنوان سومین شهرستان در کشور بوده که بعد از مراکز استانها صاحب سالن اختصاصی شمشیربازی شده است.
آمل - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون شمشیربازی، از اعزام مربیان مطرح شمشیربازی جهان برای آموزش دوره های مربیگری این رشته ورزشی در آمل خبر داد.
فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس ازحضور مجتبی عابدینی شمشیرباز ملی پوش مازندرانی که تنها نماینده ایران در بازیهای 2012 المپیک لندن بود، حضور علاقمندان به این رشته ورزشی در کشور افزایش یافته و نشان از روند پشرفت و حرکت رو به جلو فدراسیون شمشیربازی است.
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