مربیان مطرح شمشیربازی جهان به آمل سفر می کنند

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس ازحضور مجتبی عابدینی شمشیرباز ملی پوش مازندرانی که تنها نماینده ایران در بازیهای 2012 المپیک لندن بود، حضور علاقمندان به این رشته ورزشی در کشور افزایش یافته و نشان از روند پشرفت و حرکت رو به جلو فدراسیون شمشیربازی است.



وی با بیان اینکه ایران در ورزش امروز دنیا در مسابقات مهم جهانی و المپیک رشته های انفرادی از جایگاه مهم و بالایی برخوردار است، اضافه کرد: اکنون بیشتر کشورهای صاحب کسب جایگاه و نشان در المپیک و مسابقات جهانی به دنبال تقویت رشته های انفرادی از جمله شمشیربازی هستند.



باقرزاده، کمبود اعتبار را از مشکلات پیش روی فدراسیون شمشیربازی اعلام کرد و ادامه داد: فدراسیون شمشیربازی، فدراسیون فوتبال نیست و خرید تجهیزات و لباس ورزشی برای شمشیربازی بسیار گران است و این مسئله نیازمند توجه و اختصاص اعتبار بیشتر به فدراسیون شمشیربازی است.



وی با بیان اینکه هم اکنون سالن های شمشیربازی تنها در مراکز استانها و دو شهرستان دیگر غیر از مراکز استانها فعال است، اضافه کرد: آمل به عنوان سومین شهرستان در کشور بوده که بعد از مراکز استانها صاحب سالن اختصاصی شمشیربازی شده است.

