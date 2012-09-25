اهل کتاب باید رفتاری اخلاقی و انسانی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر ، مالک اژدر شریفی شامگاه دوشنبه با حضور در نشست حقوق ادیان در حوزه هنری تبریز با حضور خلیفه کل ارامنه آذربایجان ابراز داشت: اسلام به همه ادیان الهی که مسیحیت، یهودیت و زرتشت واقعی است احترام می گذارد و چنان که مشاهده می شود در کشور ایران ، مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی در کنار پیروان دیگر ادیان دارند و به یکدیگر نیز احترام می گذارند.

وی در ادامه افزود: باید اهل کتاب، رفتاری اخلاقی و انسانی با پیروان دیگر ادیان داشته باشند و اینطور نباشد که به یکدیگر توهین کنند چرا که در اینصورت ممکن است پیروان ادیان دیگر نیز به مقدسات دین طرف مقابل توهین کنند که باعث بروز تفرقه بین پیروان تمام ادیان خواهد شد .

وی تأکید کرد: در دنیای کنونی بسیاری از ارزش های والای اخلاقی و انسانی زیر پا گذاشته شده که امید است با از بین رفتن آمریکا و اسرائیل ارزش های والای دینی و انسانی بار دیگر زنده شوند.

