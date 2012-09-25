100 میلیارد ریال به توسعه حمل و نقل جاده ای اهواز اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیزفدعمی افزود: این مبلغ از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای به منظور انجام 24 پروژه اختصاص یافته که 11 پروژه روستایی و 13 پروژه جاده های بین شهری هستند.



وی افزود: بهسازی و آسفالت جاده های روستایی ملیحه سعدون، گمبوعه، جاده بامدژ، کوت امیر، حمیون و همچنین جاده روستاهای رامسه 2، ابوصلیخات و شموس 2 از جمله پروژه هایی است که با اعتبار اختصاص یافته انجام می شود.

فرماندار اهواز تصریح کرد: همچنین راه روستایی یاسر با اختصاص این اعتبارات احداث می شود.

فدعمی از اختصاص اعتبار دو میلیارد ریال به منظور احداث ورودی شهر از منطقه برومی تا میدان سپیدار خبر داد و افزود: برای احداث راه دسترسی به ورزشگاه 50 هزارنفری اهواز نیز دو میلیارد ریال اختصاص داده شده است.



وی آسفالت ورودیهای محور اهواز – ماهشهر و بهسازی و روکش آسفالت جاده های ورودی اهواز را از جمله سایر پروژه هایی عنوان کرد که در سال جاری برای اجرای آنها اعتبار اختصاص یافته است.

