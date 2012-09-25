جمعیت دانش آموزان عشایر خوزستان رو به رشد است

محمود توژی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال 600 نفر به جمعیت دانش آموزی عشایر استان اضافه شده و در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ثبت نام شده اند.

عضو شورای آموزش و پرورش استان خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر تمام کلاسهای درس در مناطق عشایری استان در حال برگزاری است، گفت: با توجه به استقرار مردم عشایر استان در مناطق خود راه اندازی به موقع کلاسهای درس با موفقیت انجام شد.



رئیس آموزش و پرورش عشایر استان با اشاره به اینکه کتابهای درسی مطابق با جمعیت آموزشی در بین دانش آموزان توزیع شده است، افزود: امسال در آموزش و عشایر خوزستان 12 هزار دانش‌آموز ابتدایی در 470 مدرسه،‌ دو هزار و 200 دانش‌ آموز مقطع راهنمایی در 60 مدرسه و هزار دانش‌آموز در 10 آموزشگاه مقطع متوسطه مشغول به تحصیل هستند.



توژی ادامه داد: در بخش نیروی انسانی آموزش و پرورش عشایر، 800 نیروی انسانی در مقطع ابتدایی، 150 نیروی انسانی در مقطع راهنمایی و 50 نیروی انسانی در مقطع متوسطه مشغول به‌ فعالیت هستند.

