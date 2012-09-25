به گزارش خبرنگار مهر،علی لاریجانی در مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی و طرح تابستانی هیئتهای مذهبی و رونمایی از شبکه مجازی مساجد استان قم با اشاره به سیاستهای سازمان تبلیغات اسلامی در واگذاری امور به تشکلهای مردمی اظهار داشت: من هم با برون سپاری امور موافقم چون باعت گسترش کارهای فرهنگی در جامعه میشود.
وی ادامه داد: دستگاههای دولتی استعداد کافی برای گسترش فرهنگ اسلامی در یک وسعت بزرگ را ندارند و جنس این کارها باید مردمی باشد تا در قلوب تاثیر بگذارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهیه طرحی برای حمایت از برنامههای مساجد اظهار داشت: زمانی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم طرحی برای حمایت از فعالیتهای مساجد به جای توسعه برنامههای فرهنگی دستگاههای دولتی تهیه و به شورای انقلاب فرهنگی ارائه کردیم که این طرح مورد تصویب قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مردم به طور طبیعی به مساجد علاقه دارند گفت: به جایی اینکه ساختمان جدیدی بسازیم و چند کارمند استخدام کنیم، باید این منابع را در اختیار مساجد قرار دهیم که با این کار هم بار دولت کمتر میشود و هم کارها کیفیتر خواهد شد.
جنگ وقتی مردمی شد موفق شدیم
لاریجانی با اشاره به اینکه مسجد اگر پایگاه مردمی باشد زمین و زمانش تاثیرگذار است، به تجربه موفقیتآمیز دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در دفاع مقدس تا زمانی که جنگ مردمی نشده بود نمیتوانستیم کاری انجام دهیم. بنی صدر معتقد بود که باید به صورت کلاسیک بجنگیم و کاری از پیش نبرد اما تا زمانی که ولی فقیه مستقیما فرماندهی کل قوا را بر عهده گرفت و درهای جنگ باز شد و نیروهای متدین به جبهه سرازیر شدند و جنگ مردمی شد فتوحات زیادی به وجود آمد.
وی با تاکید بر اجرایی شدن تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد واگذاری امور به مردم اظهار داشت: مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مردمی بارها تاکید کردند و برنامه نوشتند و اخیرا در دیدار اعضای هیئت دولت هم تاکید کردند که امور اقتصادی به مردم واگذار شود.
نماینده مردم قم در خانه ملت گفت: اقتصاد دولتی موفق نیست، یعنی با تعدادی از کارمندان نمیشود امور اقتصادی را اداره کرد.
بنیه اقتصادی ما دولتی است
لاریجانی ادامه داد: یکی از مشکلات اقتصادی ما این است که بنیه اقتصادی ما دولتی است از این رو مقدار زیادی نفت و گاز را میفروشند و خرج میکنند اما اگر همین منابع در اختیار مردم قرار گیرد بسیاری از مشکلات برطرف میشود و این از دقت مقام معظم رهبری است که به واگذاری امور تاکید دارند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه واگذاری امور به مردم در حوزه فرهنگ با شدت بیشتری نمود خواهد داشت گفت: اگر بخواهیم حرکت جهندهای داشته باشیم باید کار را به مردم واگذار کنیم.
وی با اشاره به دغدغه مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی در مورد دست و پاگیر بودن قوانین برای واگذاری امور تصریح کرد: اگر از نظر قواعد و قوانین مشکلی وجود داشته باشد ما بررسی میکنیم و حتما مسیر واگذاری امور را باز میکنیم.
به گفته لاریجانی در سالهای اخیر در بودجه سالانه نگاه جدی به امورات فرهنگی شده که به بخشهای مردمی کمکهایی شود.
برنامههای فرهنگی در مساجد توسعه یابد
رئیس مجلس شورای اسلامی با تقدیر از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هیئتهای مذهبی در برگزاری برنامههای قرآنی در مساجد و هیئتهای مذهبی تاکید کرد: ما به جد معتقدیم که این کارها باید در مساجد رونق بیشتری پیدا کند و با کیفیت بیشتری انجام شود چراکه روابط عاطفی مردم با مسجد خیلی خوب است و علاوه بر این دانشمندان و علمای اسلامی در مسجد حضور دارند.
وی حفظ روشهای سنتی تبلیغ که در میراث گذشته وجود داشته را ضروری دانست و تاکید کرد: روشهای سنتی در حفظ شعائر دینی موثر است و باید پابرجا بماند.
لاریجانی اظهار داشت: استان قم باید در زمینههای فرهنگی و دینی جلوتر از جاهای دیگر باشد چون دسترسی به عالمان دینی در این استان وجود دارد و سبقه مردم انقلابی قم در زمینه فرهنگ بیشتر است و هر گونه کمکی لازم باشد در خدمت هستیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد دولتی موفق نیست، بر لزوم مردمی کردن اقتصاد و تسریع در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر،علی لاریجانی در مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی و طرح تابستانی هیئتهای مذهبی و رونمایی از شبکه مجازی مساجد استان قم با اشاره به سیاستهای سازمان تبلیغات اسلامی در واگذاری امور به تشکلهای مردمی اظهار داشت: من هم با برون سپاری امور موافقم چون باعت گسترش کارهای فرهنگی در جامعه میشود.
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