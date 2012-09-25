سومین واحد نیروگاهی گتوندعلیا وارد مدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین سمندگانی اظهار کرد: پس از راه اندازی اولین واحد نیروگاه گتوندعلیا در روز پنجم خرداد و ورود دومین واحد در هیجدهم خرداد، سومین واحد نیز به شبکه سراسری ملحق شد.



وی با اشاره به تاثیرات واحدهای نیروگاهی گتوندعلیا در افزایش ظرفیت تولید انرژی برق کشور گفت: با راه اندازی واحدهای مختلف و وارد مدار شدن سومین واحد نیروگاهی، تاکنون بیش از 450 هزار مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه گتوندعلیا تولید و به ظرفیت برق کشور افزوده شده است.

مدیر امور مهندسی برق و مکانیک طرح گتوندعلیا به اهمیت برق تولیدی این نیروگاه در زمان پیک مصرف برق در کشور اشاره کرد و گفت: نیروگاه گتوندعلیا در مجموع دارای هشت واحد 250 مگاواتی شامل چهار واحد فاز اول و چهار واحد فاز توسعه است که با ظرفیت دو هزار مگاوات، توان تولید سالیانه چهار هزار و 550 گیگاوات ساعت انرژی برق آبی را دارد.



این مسئول با اشاره به اینکه به زودی هر چهار واحد این نیروگاه با ظرفیت هزار مگاوات وارد مدار خواهند شد، اظهار کرد: نیروگاه گتوندعلیا پس از بهره برداری بیشترین میزان تولید انرژی در میان نیروگاه های برق آبی کشور را خواهد داشت و علاوه بر تضمین امنیت شبکه برق کشور، به کنترل فرکانس و پایداری شبکه سراسری کمک شایانی خواهد کرد.



حجم آب ذخیره شده در مخزن سد گتوندعلیا همزمان با راه اندازی سومین واحد نیروگاهی، حدود دو میلیارد متر مکعب و طول دریاچه آن به 70 کیلومتر رسیده است.



سد گتوندعلیا با حجم خاکریزی بدنه در حدود 32 میلیون متر مکعب و ارتفاع از پی 182 متر، بلندترین سد خاکی کشور محسوب می شود که در روز ششم مرداد سال 1390 با حضور رئیس جمهور آبگیری شد.