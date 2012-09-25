ایمن سازی مقابل مدارس از اقدامات پلیس راهور تهران است

سروان محمد بهاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با دستور ریاست راهور تهران بزرگ، در ماه گذشته ایمن سازی مقابل مدارس را آغاز کرده ایم و این روزها نیز سعی کردیم در سطح مدارسی که در محور اصلی شهرری واقع شده اند، پوشش ترافیکی لازم را بدهیم تا بحمدالله در بحث تردد دانش آموزان مشکلی نداشته باشیم.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید نیز اقدامات و طرح های سال های گذشته را ادامه خواهیم داد تا رضایت دانش آموزان و شهروندان را داشته باشیم.

سرپرست راهور منطقه 20 تهران در خصوص انتظارات پلیس از مردم و دانش آموزان تأکید کرد: احترام گذاشتن به قوانین راهور برای سالم ماندن دانش آموزان در سال تحصیلی جدید از درخواست های ماست که مردم نیز باید به آن توجه داشته باشند.

بهاری با اشاره به طرح همیار پلیس در مدارس بیان داشت: این طرح در تهران اجرایی شده و با همکاری مسئولان به ویژه در شهرستان ری، این طرح با قدرت بالاتری انجام می شود.

وی اضافه کرد: از هر شیفت مدارس، تعداد 10 دانش آموز را انتخاب کرده ایم که به هر یک از آنها لباس های فرم داده می شود.

وی در پایان یادآور شد: شهرستان ری بافت قدیمی دارد و مدارس دبستانی نیز در مسیر پر تردد شهر قرار گرفته اند و این طور نیست که ما بتوانیم یک خیابان را به دلیل تردد دانش آموزان به صورت کلی محدود کنیم اما در طول سال سعی داریم، معابری که تردد بیشتر دارد و محور اصلی ما بوده را در نظر گرفته تا سال تحصیلی خوبی برای دانش آموزان از لحاظ ترافیکی رقم بخورد.