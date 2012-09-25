معارف به وسیله نامگذاری ایام الله ارتقا یابد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از اول ماه ذی القعده که میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) تا ولادت امام رضا(ع) 10 روز است، دهه کرامت نامگذاری شده که فرصت مناسبی برای تقویت اعتقادمان و ایجاد سنخیتی بین خودمان و اولیای الهی است.

وی عنوان کرد: حضرت فاطمه معصومه(س) معروف به کریمه اهل بیت(س) یعنی کسی که اصل کرم است و در واقع مسلمانان از خوان گسترده ایشان استفاده می کنند.

مرقد مطهر و نورانی ائمه(ع) ملجأ و پناهگاه تمام مسلمانان است

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: ایرانیها این افتخار را دارند که از وجود با برکت این برادر و خواهر بزرگوار برخوردارند و مرقد مطهر و نورانیشان ملجأ و پناهگاه تمام مسلمانان به خصوص ایرانیان است و اعتقاد داریم که خداوند تبارک و تعالی به برکت این دو زیارتگاه نورانی بسیاری از عنایاتش را شامل حال ایرانیان می کند.

وی اظهار داشت: در زیارت نامه امام رضا(ع) داریم که هر کسی ایشان را با معرفت زیارت کند، بهشت بر او واجب می شود و در واقع پاداش زیارت امام رضا(ع) بهشت است.

حجت الاسلام محمودی اضافه کرد: در مورد حضرت معصومه(س) روایت داریم که هر کسی ایشان را با معرفت زیارت کنند پاداشش بهشت پروردگار است؛ خداوند تبارک و تعالی دو در بهشت را بر روی ما باز کرده، یکی در قم و دیگری در مشهد که در واقع مسلمانان و شیعیان با رفتن به این زیارتگاه ها و حرمهای نورانی و با زیارت امامان خودرا به خدا نزدیک می کنند و اسباب بهشت و رضوان الهی را برای خودشان کسب می کنند.

دهه کرامت فرصتی برای بالا بردن معرفت است

وی تصریح کرد: حضرت فاطمه معصومه(س) الگوی همه زنان و دختران جهان است و به این خاطر است که روز ولادت این حضرت (س) به عنوان روز دختر نامگذاری شده است و یک دختر مسلمان باید حجاب، عفت، رفتار و کردارش نشان دهد که پیرو حضرت فاطمه معصومه(س) است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: در واقع دهه کرامت فرصتی است که همه معرفتشان را بالاتر ببرند و بیشتر به راه اهل بیت(ع) رفته و به سیره آنان عمل کنند.

وی ادامه داد: شیعه ائمه معصومین(ع) باید بین خود و خدای خود خلوت کند و فکر کند که آیا زندگی او مورد رضای آن بزرگواران است یا نه، اگر مورد رضایت آنهاست خدا را شکر کند و اگر نیست خودش را به ائمه(ع) نزدیک کند.

حجت الاسلام محمودی بیان داشت: جامعه جهان اسلام مورد هجوم است، اگر در دنیا به پیامبر اسلام(ص) جسارت می شود و اگر آمریکا و صهیونیستها چنین کاری را می کنند، این دشمنی با اسلام در سطح کلان است.

تشیع دنیای استکبار را به خطر انداخته است

وی افزود: تشییع به ویژه اسلام ناب شیعی چون دنیای استکبار را به خطر انداخته و آنها را تهدید کرده، بدیهی است که امروز با فرهنگ امامت، ولایت، حجاب و عفت و با ارزشهایی که اهل بیت(ع) آورده اند، دشمنی شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران گفت: باید با استفاده از این فرصتها با ایمان، اعتقاد و اراده محکم با دشمنان اسلام مبارزه کنیم و قدر این سرمایه های ارزشمندی که داریم را بدانیم؛ این سرمایه کمی نیست که خداوند عنایت کرده است.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: هر ایرانی باید سعی کند حداقل سالی یکبار به زیارت و پابوسی حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) مشرف شود.

وی تصریح کرد: رفتن به زیارتگاههای ائمه(ع) موضوعیت دارد؛ ورود در این مکانهای مقدس و استفاده از آن فضای ملکوتی بسیار مهم است و اگر کسی به هر دلیلی مانند مشکلات مالی یا عدم توفیق نمی تواند در این حرمها حضور پیدا کند، از راه دور می تواند زائر این معصومین(ع) باشد و با صفای باطن، اخلاص و با عمل خویش با امام و اولیای الهی ارتباط برقرار کند.

این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: توفیقات در زندگی به برکت این بزرگواران بیشتر می شود و خداوند نیز عنایت بیشتری به مسلمانان می کند.

هر روز به یک بعد از زندگی و ویژگیهای رفتاری ائمه(ع) توجه کنیم

وی در خصوص نامگذاری روزهای دهه کرامت گفت: این نامگذاریها به این دلیل است که هر روز به یک بعد از زندگی و ویژگیهای رفتاری ائمه(ع) توجه کنیم و به این وسیله از دریای کرم آنها برخوردار شویم.

حجت الاسلام محمودی افزود: این ایام قرار داده می شود به خاطر اینکه بتوانیم با استفاده از این فرصت، خود را به ائمه(ع) نزدیکتر کنیم و با ویژگیهای رفتاری و سیره عملی آنها بیشتر آشنا شویم.

وی اظهار داشت: باید مسلمانان به آن چیزی عمل کنند که ائمه(ع) می پسندند که در واقع آن چیزی که آنها می پسندند، خدا می پسندد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران ادامه داد: بنده های خداوند باید به خدا نزدیک شوند و واسطه این فیض و نزدیکی، معصومین و اهل البیت(ع) هستند.

وی بیان کرد: در دهه کرامت به خاطر اینکه حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) هر دو اصل کرم و جود هستند و خوان گسترده سجود، فضل و عنایت آنها برای همه مهیاست، هرکس مراجعه کند و متوسل به عنایتشان شود قطعاً دست خالی باز نخواهد گشت.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: باید از این فرصت و روزهای نورانی در مجالس و محافلی که به نام اهل بیت(ع) در مساجد، هیئتهای مذهبی، مدارس، دانشگاه ها و هر کجا و به هر بهانه ای برگزار می شود از این سفره با کرامتشان بهره مند شویم و استفاده کنیم.