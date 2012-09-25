ساخت فیلمهای فاخر در حوزه دفاع مقدس/ هنرمندان پاسخ اهانت کنندگان را بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار دوشنبه شب در آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت که به میزبانی کرمان در حال برگزاری است، اظهار داشت: برگزاری این جشنواره با دستاوردهای معنوی و فرهنگی که دارد قطعا شهدا، آزادگان، جانبازان و ایثارگران را مسرور خواهد کرد.

وی با اشاره به وجود بیش از هفت هزار شهید و 20 هزار آزاده و جانباز در استان کرمان بیان داشت: این بزرگواران در کنار شهیدان گرانقدری همچون شهید باهنر و سرداران سرافرازی چون حاج قاسم سلیمانی همواره باعث افتخار کرمان و نظام بوده اند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان افزود: بنده نیز در دوران دفاع مقدس در جبهه حضورداشتم و ایمان و خشوع و آزادگی شهدا را از نزدیک دیده و شاهدم که چگونه این بزرگواران در رزم از یکدیگر سبقت می گرفتند.

نجار ادامه داد: خوشبختانه اقدامات شایسته ای طی سالهای بعد از جنگ برای معرفی و ماندگار شدن جنگ انجام شده است اما من معتقدم علیرغم همه این تلاشها هنوز نتوانسته ایم بسیاری از ابعاد جنگ و دفاع مقدس را به تصویر بکشیم.

وی با بیان اینکه هر چه در این زمینه کار شود، باز هم کافی نخواهد بود، اظهارداشت: زنان فداکار ما نیز در دوران دفاع مقدس نقش بی بدیلی داشتند اما آیا توانسته ایم تاکنون گوشه ای از این رشادتها را به تصویر بکشیم؟

استاندار کرمان همچنین گفت: پدران و مادران بزرگوار شهدا سندهای ارزشمندی از فرزندان خود در دل دارند که ما هنوز نتوانسته ایم آن را به ثبت و ضط برسانیم.

نجار به مرارتهایی که جانبازان و اسیران در دوران دفاع مقدس تحمل کرده اند نیز اشاره کرد و بیان داشت: برخی می گویند سینمای جنگ در حال تعطیلی است اما بنده معتقدم باید با ساخت فیلمهای فاخر، این حوزه را روز به روز گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه برخی از فیلمهای مربوط به دفاع مقدس در حال حاضر جزو پر فروشترین فیلمهای سینمای ما است، گفت: امیدواریم در جشنواره های بعدی شاهد اکران فیلمهایی فاخر که در استانها به ویژه کرمان با ظرفیتهای بالایی که در این زمینه دارد، تولید شده، باشیم.

استاندار کرمان همچنین ضمن محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) اظهارداشت: کسانی که به چنین اعمال کینه توزانه ای دست می زنند باید بدانند که خداوند با اصحاب فیل چه کرده و قطعا با آنها نیز چنین خواهد کرد.

نجار افزود: فیلمسازان و فعالان حوزه سینما باید با هنر خویش و با ساخت فیلمهایی از زندگی پیامبر و تاریخ دین مقدس اسلام جواب دندان شکنی به این مستکبرین بدهند.