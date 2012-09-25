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۴ مهر ۱۳۹۱، ۸:۲۱

زاهدی:

جشنواره فیلم دفاع مقدس دنیا را با مقوله مقاومت آشنا می کند

جشنواره فیلم دفاع مقدس دنیا را با مقوله مقاومت آشنا می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: جشنواره فیلم دفاع مقدس پیام روشنی برای مستکبرین دارد و مردم دنیا را با مقوله ارزشمند مقاومت آشنا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی، دوشنبه شب در آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت که به میزبانی کرمان در حال برگزاری است، با اشاره به موج بیداری اسلامی در منطقه اظهار داشت: شیاطین و مستکبرین در قالبهای مختلف فرهنگی تلاش می کنند تا این بیداری را تحت تاثیر قرار دهند.

وی افزود: آخرین فعالیت آنها نیز اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام( ص) بوده که هدفشان همان تحت تاثیر قرار دادن موج بیداری اسلامی است.

زاهدی ادامه داد: برگزاری جشنواره ای همچون فیلم دفاع مقدس نه تنها در کشورهای اسلامی تاثیرات بسزایی دارد بلکه پیامهای روشنی نیز برای استکبار جهان دارد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامه، مردم سراسر دنیا را با مقوله ارزشمند مقاومت آشنا می سازد.

وی افزود: چنین جشنواره ای با چنین عنوانی پیامهایی از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی برای توسعه عدالت در جهان دارد.

کد مطلب 1704375

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