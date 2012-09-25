25 تن فرآورده خام دامی در آذربایجان غربی معدوم سازی شد

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام 27 هزار و 766 نوبت بازرسی از مراکز مختلف تولید و عرضه فرآورده های خام دامی در استان در نیمه نخست امسال افزود: از بازرسی ها 25 تن و 666 کیلوگرم از انواع گوشت و فرآورده های خام دامی استان به علت غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف بودن ضبط و معدوم شد.

وی با اشاره به بازرسی ازمراکز بسته بندی انواع گوشت قرمز و سفید، فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکتهای عرضه کننده گوشت مرغی و تخم مرغ خوراکی، قصابی ها، سردخانه ها افزود: در این راستا881 مورد غیر بهداشتی تشخیص داده و از این تعداد 74 مورد برای صدور حکم نهایی به مراجع قضایی استان ارسال شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌غربی در ادامه از جمع آوری کشتارگاه های سنتی استان تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر 14 کشتارگاه سنتی در استان وجود دارد که تحت تملک شهرداری‌ها بوده و بسیاری از آنها تعطیل هستند.

دیلمقانی با بیان اینکه جمع ‌آوری کشتارگاه‌های سنتی استان در حال نهایی ‌شدن است گفت: فعالیت کشتارگاه‌های سنتی مقرون به صرفه نیست و کشتارگاه‌های صنعتی موجود در استان نیز پاسخگوی کشتار دام هستند.

مدیرکل دامپزشکی استان در ادامه از صدور پنج هزار و 998 تن و 375 کیلوگرم انواع فرآورده‌های دامی از جمله گوشت گاو و گوسفند، عسل، شیر، ماهی، مرغ زنده و گوشت مرغ، پودر گوشت، آلایش خوراکی و غیر خوراکی و پی خام امسال از استان خبر داد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این 16 هزار و 700 جلد پوست خام گاوی و گوسفندی، 36 هزار و 805 رأس دام زنده، یک هزار و 528 عدد بچه ماهی و تخم چشم‌ زده، 49 هزار و 410 کندوی زنبور عسل، 5940 تن نهاده دامی،23 هزار رشته روده و 18 میلیون و 805 هزار و 322 عدد تخم ‌مرغ نطفه ‌دار از استان صادر شده‌اند.

دیلمقانی اعلام کرد: این میزان صادرات به استان‌های کرمانشاه، آذربایجان ‌شرقی، کردستان، تهران، همدان، خوزستان، سیستان ‌وبلوچستان، گیلان، قزوین، یزد، خراسان ‌رضوی، فارس، اردبیل، البرز، مرکزی، زنجان، مازندران، و اصفهان انجام شده است.