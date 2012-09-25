5 هزار مزار شهید در آذربایجان غربی ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی تیموری دوشنبه شب در جلسه کارگروه ساماندهی گلزار مطهر شهدای استان افزود: از مجموع پنج هزار و 821 مزار شهدا در گلزارهای شهری استان نزدیک 80 درصد مزار شهدای استان تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

وی در ادامه با اشاره به وجود سه هزار و 564 مزار شهید در مناطق روستایی استان گفت: تاکنون 577 مزار شهید در مناطق روستایی استان ساماندهی شده اند.

تیموری با بیان اینکه سال گذشته دو میلیارد ریال برای ساماندهی 220 مزار شهدا در مناطق روستایی هزینه شده است اظهار داشت: امسال نیز طرح ساماندهی در 71 روستای استان که بیش از 10 شهید به خاکسپرده شده است اجرا می شود.

اولویت تخصیص اعتبار ساماندهی گلزار شهدا با طرح های نیمه تمام

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر استان گفت: اولویت اختصاص اعتبار ساماندهی گلزارشهدا با طرح های نیمه تمام است.

سید جواد محمودی ادامه داد: امسال با توجه به منابع محدود اعتباری برای تسریع درعلملیات ساماندهی گلزارشهدا تکمیل پروژه های شاخص و نیمه تمام در اولویت قرار دارد.

وی افزود: در طرح ساماندهی گلزار شهدای استان علاوه بر اختصاص اعتبارات استانی، شهرداریها و دهیاران نیز مشارکت داشته و کمک های لازم را برای اجرای این پروژه ها انجام می دهند.

در ادامه این جلسه اختصاص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح ساماندهی مزار شهدا در شهرهای اشنویه ، خوی ، ارومیه و قطعه اصلی مزار شهدا در شهر ماکو تصویب شد.

همچنین مقرر شد اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح ساماندهی در 70 روستای استان بر اساس تفاهم نامه سه جانبه بنیاد شهید، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و استانداری آذربایجان غربی تامین شود.