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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

باقرزاده خبر داد:

دعوت کنفدراسیون شمشیربازی اروپا از ایران برای مسابقات قهرمانی قاره

دعوت کنفدراسیون شمشیربازی اروپا از ایران برای مسابقات قهرمانی قاره

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران، از دعوت رسمی کنفدراسیون شمشیربازی اروپا از تیم ملی شمشیربازی ایران برای شرکت در مسابقات شمشیربازی قهرمانی کمتر از 23 سال این قاره خبر داد.

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دعوت در پی درخشش شمشیربازان ملی پوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در فیلیپین که از شش نشان طلای مسابقات سه نشان طلا را کسب کردند، بوده و از ایران به طور جدی و رسمی خواسته شده در مسابقات معتبر قهرمانی اروپا حضور پیدا کند.

وی افزود: به غیر از جمهوری اسلامی ایران، تیم های ژاپن، کره جنوبی و چین از آسیا در مسابقات شمشیربازی قهرمانی زیر23 ساله های اروپا شرکت خواهند کرد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران تصریح کرد: خوشبختانه پیشرفت در شمشیربازی ایران در سطح آسیا و راهیابی و حضور ایران در بازیهای المپیک 2012 لندن نشان و گواه محکمی بر ادعاهای این فدراسیون است.

باقرزاده به آخرین مرحله تمرینات آماده سازی تیم های ملی نوجوانان و جوانان دختر و پسر ایران برای شرکت در مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا خبر داد.

وی ادامه داد: تیم ملی شمشیربازی دختر و پسر ایران با 25 ورزشکار در رده های سنی نوجوانان و جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا که در کشور اندونزی برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه آخرین مرحله اردوی آمادگی  تیم ملی شمشیربازی جوانان و نوجوانان با حضور ورزشکاران در مجموعه ورزشی شیرودی در حال برگزاری است، اضافه کرد: تیم ملی در اسلحه اپه و سابر و فلوره در رقابت های شمشیربازی قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا که 10 تا 17 مهرماه در بالی اندونزی برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران اضافه کرد: هم اکنون 29 هیئت  شمشیربازی در سراسر کشور و به همین تعداد سالن شمشیربازی در مراکز استانها و سه سالن شمشیربازی در شهرستانهای دیگر فعال است.

باقرزاده، توسعه سالن های شمشیربازی در شهرهای کشور را نیازمند همکاری بیشتر مسئولان اجرایی ورزشی شهرستانها دانست و یادآور شد: در مازندران تا کنون در شهرهای قائم شهر، ساری و آمل سالن شمشیربازی راه اندازی شده است.

کد مطلب 1704383

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