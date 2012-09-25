دعوت کنفدراسیون شمشیربازی اروپا از ایران برای مسابقات قهرمانی قاره

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دعوت در پی درخشش شمشیربازان ملی پوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در فیلیپین که از شش نشان طلای مسابقات سه نشان طلا را کسب کردند، بوده و از ایران به طور جدی و رسمی خواسته شده در مسابقات معتبر قهرمانی اروپا حضور پیدا کند.



وی افزود: به غیر از جمهوری اسلامی ایران، تیم های ژاپن، کره جنوبی و چین از آسیا در مسابقات شمشیربازی قهرمانی زیر23 ساله های اروپا شرکت خواهند کرد.



رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران تصریح کرد: خوشبختانه پیشرفت در شمشیربازی ایران در سطح آسیا و راهیابی و حضور ایران در بازیهای المپیک 2012 لندن نشان و گواه محکمی بر ادعاهای این فدراسیون است.



باقرزاده به آخرین مرحله تمرینات آماده سازی تیم های ملی نوجوانان و جوانان دختر و پسر ایران برای شرکت در مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا خبر داد.

وی ادامه داد: تیم ملی شمشیربازی دختر و پسر ایران با 25 ورزشکار در رده های سنی نوجوانان و جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا که در کشور اندونزی برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.



وی با بیان اینکه آخرین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی شمشیربازی جوانان و نوجوانان با حضور ورزشکاران در مجموعه ورزشی شیرودی در حال برگزاری است، اضافه کرد: تیم ملی در اسلحه اپه و سابر و فلوره در رقابت های شمشیربازی قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا که 10 تا 17 مهرماه در بالی اندونزی برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.



رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران اضافه کرد: هم اکنون 29 هیئت شمشیربازی در سراسر کشور و به همین تعداد سالن شمشیربازی در مراکز استانها و سه سالن شمشیربازی در شهرستانهای دیگر فعال است.



باقرزاده، توسعه سالن های شمشیربازی در شهرهای کشور را نیازمند همکاری بیشتر مسئولان اجرایی ورزشی شهرستانها دانست و یادآور شد: در مازندران تا کنون در شهرهای قائم شهر، ساری و آمل سالن شمشیربازی راه اندازی شده است.