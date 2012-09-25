شرکت کنندگان داخلی و خارجی در جشنواره مقاومت توهین به مقدسات را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت که از دوشنبه شب به میزبانی استان کرمان در حال برگزاری است، شرکت کنندگان داخلی و خارجی در جشنواره، طوماری را در محکوم کردن فیلم اهانت آمیز علیه پیامبر اسلام( ص) امضا کردند.

هنرمندان، سینماگران، دست اندرکاران برگزاری جشنواره و مسئولین با امضای این طومار انزجار خود را از تهیه کنندگان این فیلم موهن، اعلام کرده و این اقدام شیطانی را محکوم کردند.

این جشنواره همچنین با صدور بیانیه ای ساخت فیلم اهانت آمیز به رسول گرامی اسلام( ص) را محکوم کرد.

دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس با شعار" مقاومت، بصیرت و شکوفایی" از سوم تا هفتم مهرماه به میزبانی استان کرمان در حال برگزاری است.

رسانه های غربی از چند روز قبل با انتشار مقاله های برگزاری جشنواره مقاومت در کرمان را مورد هجمه بردند و آن را حرکتی در راستای حمایت از فلسیطن، سوریه و لبنان نامیده اند که مخالفت سیاستهای رژیم صهیونیستی و غرب است.

در جشنواره مقاومت دهها فیلمساز در کشورهای همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه، سوئد، ایتالیا نیز حضور دارند که توهین به مقدسات را محکوم کردند.

در این جشنواره 40 اثر خارجی نیز با موضوع مقاومت برای اولین بار بر روی پرده سینما خواهد رفت.