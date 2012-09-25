اکثریت مردم آمریکا به رسانه های کشورشان بی اعتمادند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "فرانکفورتر روند شای" موسسه "گالوپ" در یک نظر سنجی به این نتیجه دست یافته است که اکثریت شهروندان آمریکایی دیگر به رسانه های کشورشان اعتماد ندارند.

بر اساس این نظر سنجی 60 درصد آمریکاییها به رسانه های این کشور بی اعتمادند که این یک رکورد جدید می باشد.

به اعتقاد "والتر روسل مد" از نویسندگان و کارشناسان علوم سیاسی، این نظر سنجی نه تنها روند وحشتناک وابستگی آمریکاییها بر اساس گرایشهای سیاسی آنها به رسانه های جمعی خاص را نشان می دهد، بلکه نشان می دهد که آنها به رسانه های کشورشان بی اعتمادند.

بر اساس نظر سنجی "گالوپ" نه تنها 26 درصد جمهوریخواهان بر این عقیده اند که رسانه های آمریکا در مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری گزارشهای منصفانه ای را ارائه ندادنده بلکه 31 درصد انتخاب کنندگان غیر وابسته به هیچ حزبی نیز چنین اظهار نظری داشتند.

"والتر مد" این انتقاد را به رسانه های آمریکایی وارد می کند که همچنین با توجه به شرایط بد بحران اقتصادی اغلب رعایت نیازها و احساسات خوانندگان، شنوندگان و بینندگان خود را می کنند. رسانه های آمریکایی بیشتر می خواهند رضایت و نظر مخاطبان خود را جلب کنند و این حقیقت را انکار می کنند که باید مخاطبان خود را آگاه کرده و اطلاع رسانی کنند.

