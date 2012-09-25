به گزارش خبرگزاری مهر، در این موافقتنامه که به امضای آیتا...غیاثالدین طه محمدی، رئیس بنیاد بوعلیسینا و خالمراد غفور، رئیس دانشگاه پزشکی سینکیانگ رسید، طرفین برای استفاده از توانمندیهای علمی و فرهنگی در زمینه اجرای پروژههای علمی، تبادل اطلاعات و امکانات برگزاری نمایشگاهها و سمینارها، سفرهای تحقیقاتی و آموزشهای کاری، توافق کردند.
انتشار کتب و نشریات تخصصی مرتبط با ترویج و اشاعه طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی و نیز شناخت، معرفی و بزرگداشت شخصیت و آثار ابنسینا و دیگر دانشمندان حوزه پزشکی ایران اسلامی از دیگر مفاد این توافقنامه است. کمیته کارشناسی مشترک از طرفین کار پیگیری، نظارت و ارزیابی نتایج این توافقنامه را بر عهده خواهد داشت.
بنا بر این گزارش، این توافقنامه همزمان با برگزاری همایش بینالمللی "پزشکی مدرن، پزشکی سنتی چین و پزشکی اویغور" که در شهر ارومچی، مرکز ایالت خودمختار سینکیانگ چین برپا شد طی آیینی ویژه امضاء شد.
در این آئین، گلدان تزئینی سفال همدان، منقش به تصویر شیخالرئیس بوعلیسینا، کتاب شریف قانون در طب بوعلیسینا، سمفونی و سریال بوعلیسینا با زیرنویس انگلیسی و کتاب تدارکالخطا از آثار شیخالرئیس از سوی آیتا... طه محمدی به رئیس دانشگاه پزشکی سینکیانگ اهدا شد و طرف چینی نیز هدایای یادبود شهر ارومچی را به ایشان تقدیم کرد.
همچنین در ورودی سالن برگزاری همایش نمایشگاه عکس و تمبر از ابنسینا با عنوان "ابنسینای بزرگ از منظر جهانیان" از سوی روابط عمومی و امور بینالملل بنیاد بوعلیسینادایر شد که مورد استقبال دانشمندان، اساتید و دانشجویان حاضر در همایش قرار گرفت.
توکل دارائی، رئیس روابطعمومی و امور بینالملل بنیاد بوعلیسینا با برشمردن وظایف و رسالتهای علمی این بنیاد در معرفی و شناساندن آثار و اندیشهابنسینا افزود: بنیاد بوعلیسینا بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با هیئت امنایی از بزرگان اجرایی و علمی کشور، تشکیل شده که ریاست آن بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و برنامههای علمی خود را در خارج از کشور با هماهنگی رایزنیهای فرهنگی جمهوری اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که ریاست آن عضو هیئت امنای این بنیاد است، به انجام میرساند. در این راستا عقد تفاهمنامه با کشورهای حوزه تمدنی ایرانی- اسلامی و سایر کشورهایی که در زمینه فلسفه و حکمت و پزشکی شیخالرئیس با ما اشتراک علمی دارند در دستور کار قرار دارد که در گذشته با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و هندوستان، تفاهم نامه همکاری امضا شده و تبادل علمی و فرهنگی در جریان است.
دارائی در ادامه گفت: ریاست بنیاد بوعلیسینا و یکی از محققان ابنسینا پژوه به دعوت دانشگاه پزشکی سینکیانگ در همایش بینالمللی با شرکت 15 کشور در شهر ارومچی شرکت داشتند و طی آن با ارائه مقاله و سخنرانی علمی، دیدار با ارگن تراخون، معاون رئیس جمهور ایالت سینکیانگ، مصاحبه با رسانهها، دیدار با مسلمانان آن منطقه، برگزاری نمایشگاه ابنسینای بزرگ از منظر جهانیان و عقد تفاهمنامه، گامی نو در معرفی و شناساندن شخصیت جهانی ابنسینا در این منطقه به عمل آوردند.
در این نمایشگاه 65 تمبر منتشر شده از ابنسینا در کشورهای مختلف جهان از 60 سال گذشته تاکنون، تصاویری خیالی از شیخالرئیس در کتب لاتین قرون وسطی، پوسترهای همایش بینالمللی بوعلی سینا در ایران و اهدای جایزه بینالمللی بنیاد بوعلی سینا به نمایش درآمد.
دارائی در پایان اظهار امیدواری کرد: با عنایت مسئولان کشوری در اختصاص بودجه و کمک به این بنیاد، نگذارند چراغ فعالیتهای علمی و فرهنگی درباره شیخالرئیس بوعلی سینا، که در حوزه تمدنی ایران بزرگ چهرهای نامآور و شایسته احترام و در سایر کشورهای جهان نیز دارای شهرت و نامداری است، خاموش شود.
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