برنامه نمایش فیلم های جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس از ساعت سه بعداز ظهر تا 9شب، طی چهار سانس، فیلم های جشنواره در سینماهای شهر کرمان اکران می شود.

اکران ملکه در شهر تماشا

بنا به اعلام دبیرخانه برگزاری جشنواره، امروز سه شنبه، در سالن اصلی سینما شهرتماشا کرمان فیلم "راه نجات" ساعت سه بعدازظهر اکران می شود. در سانس بعدی این سینما نیز، فیلم ملکه در ساعت پنج بعدازظهر در این سالن اکران می شود.

"گلوگاه شیطان و 33 روز" نیز به ترتیب ساعت هفت و 9 شب در سالن اصلی سینما شهرتماشا اکران می شود.

برنامه سینماهای دو قلو در روز دوم جشنواره

در سینما آسیا کرمان نیز، ساعت سه بعدازظهر فیلم 18 روز، ساعت پنج بعدازظهر، "خاک و آتش"، ساعت هفت و 9شب نیز به ترتیب فیلمهای آ زادگان و روزهای زندگی" اکران می شود.

فیلم" شور شیرین" ساعت سه بعدازظهر و فیلم های کوتاه" و دیگر هیچ نبود، دارقالی، بازگشت به خانه، نشانی، برای او، شناور، جوخه و پستوی خالی" ساعت پنج بعد از ظهر در سینما مهتاب شهر کرمان نمایش داده می شود." پاریس تا پاریس" و"راه من" نیز به ترتیب ساعت هفت و 9 شب در سینما مهتاب کرمان اکران می شود.

حفظ قرآن در سینمای هتل پارس

همچنین طی دومین روز از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در استان کرمان، فیلم" حفظ قرآن" ساعت سه بعدازظهر سه شنبه در سالن سینما تک هتل پارس اکران می شود.

ساعت پنج بعدازظهر نیز در این سینما فیلم های کوتاه " ساعت هفت بامداد خونین، نایت تاسوکی، قدم زدن زیر باران و کوموله" نمایش داده می شود.

فیلم کوتاه "غزه 85 مایل و بیداری یک رویا" ساعت هفت و "راه بی پایان، عاشق صادق، سنگر و کام یاب" ساعت 9 شب در سالن سینما تک هتل پارس اکران می شود.

جلسه پرسش و پاسخ در شهرتماشا

در سالن کوچک سینما شهر تماشا نیز طی دومین روز ازبرگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس، ساعت سه بعد از ظهر فیلم های کوتاه" دریا بیکران است، معبر و صدا بود و سیاهی" نمایش داده می شود.

ساعت چهار و 30 دقیقه بعدازظهر سه شنبه نیز در همین محل جلسه پرسش و پاسخ با حضور عوامل فیلم راه نجات برگزار می شود.

ساعت پنج بعد از ظهر نیز فیلم های کوتاه "من مزدور نیستم و سفر سرخ" نمایش داده می شود و پس از آن نیز جلسه پرسش و پاسخ با حضور عوامل فیلم "ملکه" ساعت هفت بعدازظهر برگزار می شود.

جلسات پرسش و پاسخ فیلم های" گلوگاه شیطان و 33 روز" نیز به ترتیب ساعت هشت و 30 دقیقه و 22 و 30 دقیقه سه شنبه چهارم تیرماه در سالن کوچک سینما شهرتماشا برگزار می شود.

" فریاد زنان در انقلاب لیبی و بازگشت به جهنم" نیز دو فیلم کوتاه دیگری هستند گه ساعت 9 شب سه شنبه در سالن کوچک سینما شهرتماشا پخش می شود.